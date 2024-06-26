В РЖД обновили правила перевозки потерявшихся животных. Об этом пишет «Коммерсант».

Птиц в электричке нужно перевозить в клетке, кошек можно без переноски, а собак — в намордниках и на поводке. Для животных оформляется билет, и в случае их потери об этом будут объявлять по громкой связи и искать владельца.

Переноску с питомцем необходимо размещать на местах для ручной клади. Крупные собаки должны перевозиться только в тамбуре под наблюдением хозяина или сопровождающих. Владельцы всех домашних животных обязаны обеспечить соблюдение ими санитарно-гигиенического режима.

«В случае обнаружения бесхозного животного... железнодорожниками незамедлительно будут приняты меры по поиску хозяина в составе поезда, в том числе с объявлением по громкоговорящей связи по составу», — сообщили в РЖД.



Если хозяина не найдут, животное передадут в специализированную организацию или на один из объектов инфраструктуры для продолжения поисков.

После трагедии с котом Твиксом в РЖД ввели опцию указать кличку и вид питомца при покупке билета.