Краткий чек-лист, чтобы устроить идеальный пикник с друзьями
Ну вот и долгожданное лето наступило, а это значит, что пора почаще выбираться на природу, гулять с друзьями и делать много-много крутых фото! А еще можно собраться и устроить пикник, греясь на солнышке и поедая любимые вкусняшки.
А чтобы пикник получился идеальным, лови чек-лист от певицы и блогера Арины Даниловой.
Найди идеальное место
Чтобы все прошло весело и вкусно, ты точно должна знать место, в котором вы сможете прекрасно провести время. Разведай обстановку и узнай, какие прекрасные места рядом с твоим домом или в центре города подойдут для пикника. Узнай, а можно ли устраивать пикник в выбранном тобою месте? Все это позволит избежать неприятных казусов.
Составь список того, что взять с собой
Да, лучше составить именно список, а не держать все в голове, потому что обязательно что-то важное забудешь. После составление списка можно разделить обязанности на всех — кто что должен принести с собой. Вот несколько пунктов:
- Посуда и столовые приборы. Одноразовая или многоразовая, но небьющаяся.
- Плед или покрывало. Чтобы не сидеть на голой земле. Хорошо, если покрывало будет с прорезиненной основой, которая не пропустит влагу.
- Развлечения. Например, бадминтон, фрисби или настольные игры.
- Полезные мелочи. Салфетки, пакеты для мусора.
Подготовь еду
Согласитесь, что еда на пикнике — это чаще всего самое главное! Берите с собой блюда, которые удобно есть руками и которые не требуют особой осторожности при транспортировке: сэндвичи, фрукты, ягоды, вяленое мясо, печенье, сыр. Кстати, сэндвичи лучше собирать на месте, чтобы хлеб не стал мокрым от соуса.
Также стоит подумать о том, что может растаять на жаре — шоколадки, творожные сырки, конфеты и т.д. Если вы берете на пикник чипсы, крекеры или что-то, что может запачкать руки, то не забудьте влажные и сухие салфетки.
Продумай развлечения
Советую взять с собой мяч, фрисби, настольные игры или гитару, чтобы всем вместе петь любимые песни. Если вы любите настольные игры, то пикник — классный вариант поиграть в настолки. Вот список моих любимых:
- Свинтус
- Детектор правды
- Спящие королевы
- Данетки
- Нуар
- Alias
Идеи безграничны. Главное — создать атмосферу веселья и радости для всех участников!
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