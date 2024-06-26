Туристов предупреждают об отсутствии онлайн-регистрации на чартеры Turkish Airlines

О сложностях с онлайн-регистрацией на рейсы турецкой авиакомпании Turkish Airlines и ее дочернего перевозчика AnadoluJet (AJet) редакции TourDom.ru сообщили в турагентствах.

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По их словам, иногда туристам удается зарегистрироваться на рейс самостоятельно или с помощью турагента, но чаще всего – нет. «За 2,5 месяца из 57 бронирований лишь дважды получилось посадить клиентов: в одном случае днем, в другом – ночью. Вот такая статистика», – поделился представитель розницы.

Между тем зарегистрироваться онлайн на рейсы AnadoluJet с кодами ТК 39ХХ было невозможно и в прошлом году. Официальной информации от перевозчика не поступало, но некоторые туроператоры предупреждали об этом своих партнеров.

«На чартерных рейсах AJet иногда получается пройти онлайн-регистрацию, но крайне редко, – напомнил турагент Юрий Володин. – Во всяком случае, нельзя обещать туристам, что она будет».



В случае невозможности самостоятельной регистрации в туркомпаниях предупреждают об этом клиентов. «Рекомендуем выезжать в аэропорт пораньше, чтобы избежать больших очередей», – отметил руководитель турагентства «Дешево Тревел» Александр Руднев.

На регулярные рейсы ТК 211/212 и ТК 4001/4002, если билет куплен в составе турпакета, онлайн-регистрация чаще всего доступна. Но рассадка пассажиров обычно производится автоматически, и поменять кресло, если оно его не устраивает, турист сможет только в аэропорту.

Онлайн-регистрация с выбором места возможна на регулярные рейсы Turkish Airlines только в том случае, если билет был выписан через GDS.

«Более того, в тарифах с багажом можно сделать предварительную рассадку и не ждать регистрации», – добавил Юрий Володин.



Бывает, что сайт авиакомпании подвисает, но мобильное приложение, как правило, работает стабильно.