В каких случаях туристы могут не платить курортный сбор

В России с 2025 года планируется распространить практику взимания курортного сбора на все регионы. При этом от него освобождаются льготные категории россиян, а также те, кто приехал на курорт лечиться, рассказала 360.ru директор турагентства «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева.

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В отношении всех льготных категорий россиян, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий, лауреатов государственных наград, правила курортного сбора не действуют, отметил специалист. Также от оплаты освобождаются россияне, сопровождающие инвалидов первой группы.

Освобождаются от оплаты и те, кто приехал на курорт для получения специализированной медпомощи, а также больные туберкулезом.

«От оплаты сбора освободили иногородних сотрудников местных предприятий, студентов-очников и участников спортивных соревнований», — добавила Ахвердиева.



Обычные туристы тоже могут обойтись без оплаты курортного сбора, добавила турэксперт. Для этого необходимо выбрать соответствующее место размещения – к примеру, в Краснодарском крае собственники гостевых домов оплаты не требуют, так как на их деятельность закон пока не распространяется. Кроме того, от сбора освобождаются туристы, которые снимают жилье самостоятельно, и те, кто приехал к родственникам.

В целом Ахвердиева назвала практику курортного сбора эффективной мерой для развития туризма. По ее словам, за прошлый год Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края смогли собрать с отдыхающих 1,5 млрд рублей, и направить эти средства на развитие туристической отрасли.

Напомним, курортный или туристический сбор – это дополнительная плата, которую берут с туристов за каждый день проживания. Она не превышает 100 рублей с человека за сутки. В Минэкономразвития предложили распространить курортный сбор на все регионы России с 2025 года.