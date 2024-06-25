Туристы рассказали, как накопить на путешествия

По данным онлайн-сервисов, половина туристов в прошлый отпуск вышла за рамки установленного бюджета, а 12 % – незначительно. Главным источником повышенных трат стали еда, экскурсии и развлечения. OneTwoTrip и IT-компания Bnovo поделились данными о том, сколько денег тратят туристы в отпуске и часто ли выходят за рамки бюджета.

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«Большинство туристов (55 %) копят на отпуск, 7 % подрабатывают, 33 % хватает дохода без накоплений, а 8 % тратят доходы от инвестиций», – отметили эксперты.



33 % туристов используют для оплаты дороги и проживания кредитную карту, 11 % делают это часто. 33 % возвращают деньги в течение месяца, а 11 % – более полугода. 2,4 % берут кредиты на отпуск, 3,6 % занимают средства у знакомых, 7 % поездку оплачивают родственники.

Лишь у половины туристов имеются с собой средства на непредвиденные расходы. На следующую поездку большинство планируют потратить от 30 до 80 тысяч рублей на человека, сообщают РИА «Новости».

Напомним, АТОР прогнозирует рост турпотока по стране в 2024 году на 10–15 %. Количество внутренних поездок составит 44–46 миллионов, при этом 30 % спроса придется на экскурсионный туризм. Рассказываем, как сэкономить на летнем отдыхе.