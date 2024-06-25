Как съездить в отпуск с партнером и не разругаться

Психолог Игонина посоветовала парам не обсуждать в отпуске домашние дела. Лучшая проверка отношений на прочность — вместе сделать ремонт и поехать в отпуск. Но если ремонт — хлопотное занятие, то путешествие ассоциируется с чем-то приятным. Вдвойне обидно, когда, вместо того чтобы отдыхать и наслаждаться обществом друг друга, вы постоянно ругаетесь. Не испортить совместный отпуск скандалами помогут эти советы.

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Как подготовиться к совместному отпуску

Важно заранее подготовиться к совместному отдыху, рассказала РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. Вот как это сделать:

Распределите роли. Договоритесь, кто отвечает за план поездки, покупку билетов, бронирование отелей и т. д.

Определитесь с тратами. Заранее обговорите, кто за какие траты отвечает и какую сумму может потратить каждый.

Обсудите досуг. Кто-то любит активный отдых, а кто-то мечтает просто валяться на пляже. Учитывайте интересы друг друга.

Как не поругаться в отпуске