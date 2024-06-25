Как съездить в отпуск с партнером и не разругаться

Как съездить в отпуск с партнёром и не разругаться вдрызг? Советы психолога
Психолог Игонина посоветовала парам не обсуждать в отпуске домашние дела. Лучшая проверка отношений на прочность — вместе сделать ремонт и поехать в отпуск. Но если ремонт — хлопотное занятие, то путешествие ассоциируется с чем-то приятным. Вдвойне обидно, когда, вместо того чтобы отдыхать и наслаждаться обществом друг друга, вы постоянно ругаетесь. Не испортить совместный отпуск скандалами помогут эти советы.
Как подготовиться к совместному отпуску
Важно заранее подготовиться к совместному отдыху, рассказала РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. Вот как это сделать:
- Распределите роли. Договоритесь, кто отвечает за план поездки, покупку билетов, бронирование отелей и т. д.
- Определитесь с тратами. Заранее обговорите, кто за какие траты отвечает и какую сумму может потратить каждый.
- Обсудите досуг. Кто-то любит активный отдых, а кто-то мечтает просто валяться на пляже. Учитывайте интересы друг друга.
Как не поругаться в отпуске
- Не критикуйте за ошибки. Можно ошибиться в выборе жилья, забыть дома купальные принадлежности и т. п. Любую ситуацию можно исправить. Критиковать и тем более оскорблять партнёра за ошибки не стоит.
- Не обсуждайте домашние хлопоты. Попробуйте полностью отдаться романтике и жить в отпуске в своё удовольствие.
- Оставьте время на безделье. Совместный отдых — это в первую очередь радость, а не повинность. Не пытайтесь осмотреть как можно больше достопримечательностей за пару дней.