В АТОР рассказали, как выбрать бюджетный тур на выходные

Недорогим вариантом для отдыхающих могут стать выходные в Подмосковье, Санкт-Петербурге и городах Золотого кольца. Об этом «Парламентской газете» рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

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Поездки «выходного дня» могут стать бюджетным вариантом для отдыхающих и подарить новые впечатления без сильного ущерба для кошелька. Первый вариант — отправиться в Подмосковье, сказал Сергей Ромашкин. Можно найти варианты за 15-18 тысяч с человека за три дня.

Трехдневный отдых в Санкт-Петербурге без проезда обойдется в 15-18 тысяч с человека. А с дорогой — 25-27 тысяч. Часто туристам рекомендуют авиаперелет, он может оказаться дешевле поезда.

По Золотому кольцу у туроператоров можно найти сотни недорогих туров в различных комбинациях. Классика — поездка во Владимир и Суздаль на выходные. Два дня с одной ночевкой обойдутся в 15 тысяч с человека.

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