Как правильно собраться на пикник

О простых правилах безопасного для здоровья пикника рассказывала руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура в понедельник, 24 июня.

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По словам главного санитарного врача Калининградской области, самое главное – это выбрать правильное место. Поляна не должны быть с высокой травой и сухостоем. Не стоит бегать босиком по траве. На природу, наоборот, нужно надеть на себя одежду с длинным рукавом и брюки, которые обязательно заправляем в обувь. И не забываем взять с собой белую ткань.

«Берете белую ткань и проводим по тому месту, где вы собираетесь остановиться – или палатку установить, или просто, где вы собираетесь постелить одеяло. А потом можно посмотреть, сколько клещей у вас на этой белой ткани, если их много, то нужно выбрать другое место», - объяснила Елена Бабаура.



Еда на пикник – только приготовленная своими руками. Причем на самом пикнике, помыв перед этим руки.