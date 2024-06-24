Какие вещи положить в капсульный гардероб для путешествия

Вы уже купили билеты и считаете дни до отпуска? Поздравляем и слегка завидуем. Пожалуй, теперь осталось одно хлопотное, но приятное занятие — подобрать собственный капсульный гардероб для поездки. Придерживаясь основных правил, вы сможете собрать 9 летних вещей, которые помогут вам (а чемодан при этом не будет весить тонну).

© unsplash

«Ключ к хорошему капсульному гардеробу для отпуска — универсальность, поэтому инвестируйте в многофункциональную одежду, которая может легко переходить от дневного к вечернему образу. Например, черный купальник — незаменимая вещь для пляжного отдыха, но его можно использовать и как топ в ресторане на ужине, а льняная рубашка подойдет в качестве шикарного покрывала у бассейна или легкого жакета в прохладные вечера», — рассказывает стилист Маша Ведерникова.



Платье

Платье «день-ночь» — настоящий must have для отпуска. Платья длиной до щиколотки из воздушных тканей, таких как хлопок и джерси, наиболее универсальны: днем их можно использовать как пляжное прикрытие, а вечером легко дополнить поясом и украшениями.

Классическая бретонская футболка

Полосатая майка с длинным или коротким рукавом сочетается с чем угодно — льняными брюками и джинсами, шортами и юбкой. Лучше взять несколько вариантов, особенно, если вы не планируете устраивать в номере стирку.

Брюки с широкими штанинами

Независимо от того, выбираете ли вы приталенный фасон или более свободный джоггер, брюки с широкими штанинами всегда являются отличным вариантом для отпуска — к тому же, они позволяет создать удобный, но шикарный образ в аэропорту.

«Хотя вам может показаться, что брюки — это последнее, что вы хотите надеть в жару, легкие варианты из чамбера, льна или джерси позволят вам ощущать себя комфортно в течение всего дня», — объясняет Маша.



Юбка-макси

Она легко превращается из повседневной дневной одежды в атрибут более вечернего образа — достаточно заменить футболку на интересную блузку или набросить на плечи шаль и нанести помаду.

Купальник, который вам нравится

Несмотря на то, что дома у вас наверняка есть целый ящик с купальниками, для отпуска вам понадобится всего один хороший купальник. Ну хорошо, три.

«Отдайте предпочтение классическим узорам, таким как пейсли и бретонская полоска, или, наоборот, черному цвету для сдержанной элегантности», — предлагает Маша.



Удобные сандалии

«Неудобная обувь в отпуске — это большое „нет“: никто не хочет, чтобы мозоли или ноющие пятки испортили осмотр достопримечательностей и вечерние прогулки по набережной. Поэтому выбирайте плоские сандалии с поддержкой и амортизацией (для большей высоты выбирайте что-нибудь с платформой). А если вы ищете более нарядный вариант, остановите свой выбор на минималистичных моделях: они всегда выглядят шикарно и сочетаются со всем, что есть в вашем чемодане», — утверждает стилист.



Соломенная сумка

Соломенная сумка — это не только для пляжа. Эти легкие сумки идеально подходят для всех случаев отдыха, когда вы хотите добавить нотку бохо, и нам нравится, как они смотрятся с красивыми летними платьями. В магазинах полно моделей с роскошными акцентами, такими как бамбуковые ручки, кожаная отделка и бахрома.

Шикарная шляпа

Красивая шляпа — обязательный атрибут путешествия в теплые края. Широкополая шляпа защитит ваше лицо от солнечных лучей и придаст шик самому простому наряду — проверено толпами модниц на отдыхе.

Нарядная рубашка