Психолог дала советы, как грамотно спланировать семейный отдых

При планировании семейного отдыха важно обсудить, кто за что отвечает и какие обязательства каждый берет на себя. Об этом заявила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

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«Будет лучше, если заранее обговорить то, как каждому хотелось бы проводить время. Если вы предпочитаете активный отдых, а партнер любит нежиться на теплом песочке, не стоит навязчиво агитировать его прыгать с парашютом», – отметила специалист.



По мнению Игониной, еще до поездки нужно решить, кто за что платит, в каком количестве и на что. Стоит избегать острой критики партнера, а также не обсуждать домашние дела во время путешествия.

Не надо стараться осмотреть как можно больше достопримечательностей, лучше оставить время для простого веселья и отдыха. Психолог подчеркнула, что совместный отдых – это радость, а не проблема, передает РИАМО.

Ранее психолог объяснила, как качественно отдохнуть в отпуск и правильно его спланировать. По словам Юлии Кочетовой, лучше разбить 28 дней на несколько частей. Например, летом отдохнуть две недели, а осенью и зимой выделить по одной. Также важно не включаться в работу во время отпуска.