Психолог дала советы, как грамотно спланировать семейный отдых

Психолог Игонина дала советы, как грамотно спланировать семейный отдых
При планировании семейного отдыха важно обсудить, кто за что отвечает и какие обязательства каждый берет на себя. Об этом заявила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.
«Будет лучше, если заранее обговорить то, как каждому хотелось бы проводить время. Если вы предпочитаете активный отдых, а партнер любит нежиться на теплом песочке, не стоит навязчиво агитировать его прыгать с парашютом», – отметила специалист.
По мнению Игониной, еще до поездки нужно решить, кто за что платит, в каком количестве и на что. Стоит избегать острой критики партнера, а также не обсуждать домашние дела во время путешествия.
Не надо стараться осмотреть как можно больше достопримечательностей, лучше оставить время для простого веселья и отдыха. Психолог подчеркнула, что совместный отдых – это радость, а не проблема, передает РИАМО.
Ранее психолог объяснила, как качественно отдохнуть в отпуск и правильно его спланировать. По словам Юлии Кочетовой, лучше разбить 28 дней на несколько частей. Например, летом отдохнуть две недели, а осенью и зимой выделить по одной. Также важно не включаться в работу во время отпуска.