Эксперт назвал самый доступный вид отдыха

Большинство россиян планируют свои отпуска на летний период, однако предвкушение от предстоящего путешествия нередко может омрачаться проблемами, связанными с дорогой. Так, недавно в очередной раз одна из авиакомпаний была оштрафована за овербукинг, о чем стало известно 18 июня из официального телеграм-канала Уральской транспортной прокуратуры. Также пассажиры часто сталкиваются с нехваткой мест в поездах южных направлений. Как избегать таких ситуаций, "Российской газете" рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

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В период летних отпусков путешественники сталкиваются с нехваткой мест на поезда по южным направлениям. Илья, расскажите, пожалуйста, как решается эта проблема? Стала ли ситуация лучше по сравнению с 2023 годом?

Илья Зотов: Как и в прошлом году, сделано все возможное, чтобы пассажиры быстро и комфортно добирались на отдых, все дополнительные поезда были направлены на южное направление. Однако доступность мест в вагонах на данный момент оставляет желать лучшего, поскольку спрос кратно превышает предложение, в итоге не все успевают купить билеты. Одним из решений данного вопроса может стать запуск мультимодальных маршрутов в более широком смысле. Сейчас ряд направлений недоступен, поэтому требуется провести большую работу, которая будет включать снятие нормативных ограничений, организацию покупок мультимодальных билетов и, конечно же, синхронизацию расписания всех видов транспорта.

В этом году, по сравнению с прошлым, стало на один функционирующий аэропорт на юге больше - заработал аэропорт Элисты. Он стал дополнительным подспорьем для тех людей, которые следуют в южном направлении.

Доступность мест в вагонах оставляет желать лучшего, поскольку спрос кратно превышает предложение, не все успевают купить билеты

Что можете посоветовать пассажирам, не успевшим вовремя купить билеты на поезд на юг? Стоит ли ехать на автобусе, или лучше воспользоваться комбинированным маршрутом?

Илья Зотов: В большинстве случаев будет удобнее выбрать комбинированный маршрут.

Долететь до крупного транспортного хаба, а потом на поезде добраться до точки назначения.

Сейчас есть разные варианты комбинированных маршрутов, причем не только наземных, но и водных. В этом году, например, между Сочи и Анапой с остановкой в Геленджике запущена "Комета", сейчас цена поездки составляет порядка 1000 рублей за весь маршрут.

Также между Адлером и Анапой ходит "Ласточка", весь путь занимает восемь часов. Мне этот поезд позволяет добираться до Анапы в кратчайшее сроки - сначала три с половиной часа до Сочи на самолете из Москвы, потом "Ласточкой" до места назначения. Тот же поезд идет из Москвы более 20 часов.

Конечно, вместимость самолетов ниже, чем у поезда, и она вряд ли увеличится в ближайший год, но самолеты по направлению летают часто, поэтому добраться до некого хаба таким образом вполне возможно. Однако стоимость авиабилетов все-таки чуть выше средней цены за проезд по сравнению с другим транспортом.

Самый доступный вид отдыха - это автомобильный туризм.

Поэтому многие собираются компанией, чтобы поехать вместе на юг. Более 50% таких поездок - это автомобильный круиз, так как машину можно остановить практически везде, и это достаточно комфортно. Потом идут автобусные туры - они, конечно же, менее комфортны, так как не могут совершать остановки в определенных местах, также сам автобусный парк требует обновления, имеется дефицит парка. Поэтому сейчас в планах запуск производства туристических автобусов в Хабаровском крае. Мы надеемся, что автобусы будут с биотуалетами и кондиционерами.

Между Сочи и Анапой с остановкой в Геленджике запущена "Комета", сейчас цена поездки составляет около 7000 рублей за весь маршрут.

Расскажите, как сейчас обстоит ситуация с овербукингом в России?

Илья Зотов: Летний сезон у нас, как правило, ассоциируется с нехваткой определенного количества билетов по ряду направлений. Пассажиры раскупают все билеты, которые есть. При таком высоком спросе со стороны авиакомпаний имеет место и продажа авиабилетов больше, чем планируется мест в салоне самолета. Ситуация с овербукингом летом обостряется, каждая отмена становится еще более болезненной. Многие летят на отдых, люди оплачивают отели заранее - и тут вдруг им отказывают в вылете.

Здесь пассажирам, конечно, не позавидуешь, поскольку в законодательстве отсутствует прямое регулирование данного вопроса, нет прямой компенсации. Мы сейчас как представители пассажиров настаиваем на том, чтобы она появилась в законе. Сейчас, если пассажир не вылетает, ему отказывают в полете, он может вернуть деньги. Но чаще всего приобретение нового билета выходит гораздо дороже, также в день вылета или на следующий день рейсов может не быть. По ряду направлений у нас в российских регионах не каждый день отправляются в рейсы, поэтому надо будет ждать несколько дней.

Конечно, по закону пассажиры имеют право обратиться в суд, но судебная практика показывает, что в 50% случаев выигрывает авиакомпания. Это происходит из-за того, что пассажир не сделал соответствующие отметки в билете, когда ему отказали в перелете. В такой ситуации важно зафиксировать факт документально, советую сразу просить об этом представителей авиакомпании.

Чаще всего этого не делают, либо сами посадочные теряются. Также существует много других нюансов, которые приводят к выигрышу авиакомпаний, поэтому рассчитывать все-таки на это не надо - должна быть прямая компенсация. Ситуация в летний период будет только усугубляться, и подобных случаев будет больше.

Где чаще всего встречается явление овербукинга и как пассажиру отстоять свои права, если улететь надо в любом случае?

Илья Зотов: Первое, что нужно предпринять пассажиру, когда он оказался в подобной ситуации, - сделать все пометки в билете, уточнить возможность пересадки на следующий рейс либо поменять билет на более позднее время - такое тоже возможно. К примеру, в Питер сейчас вылетают самолеты из Москвы каждые 15 минут, и там никакой проблемы для пассажиров, если изменится время вылета. И, конечно же, очень важно в подобной ситуации обратиться в транспортную прокуратуру, которая курирует данные вопросы. Можно направить обращение в свободной форме о том, что такой случай произошел - это необходимо для того, чтобы ведомство в отношении авиакомпании провело соответствующую работу. Если потери пассажира были существенные - он опоздал на сделку или на судебные дела либо, к примеру, понес более серьезные потери, не попав на стыковочный рейс, то в этом случае уже лучше обратиться в суд.

Больше всего это явление встречается на наиболее востребованных направлениях, таких как Иркутск, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург или Сочи. Однако с точки зрения законодательства запретить овербукинг нельзя - это может быть необходимо, например, при замене воздушного судна из-за неисправности. В этом случае может быть технический овербукинг, если вместо более вместительного самолета пассажирам предоставляют судно с меньшим количеством мест. При введении каких-либо запретов мы просто остановим все полеты, поэтому решать проблему необходимо четкой и предметной компенсацией, прописанной в законе. При этом должны быть определены категории пассажиров, защищенных от овербукинга. К примеру, это могут быть организованные детские группы или семья, люди с инвалидностью, пожилые граждане и так далее. Важно определить в законе перечень данных категорий.

Также было бы правильно закрепить в законе перечень городов, в отношении которых подобные ситуации могут возникать. К примеру, овербукинг можно по сути разрешить для таких самых востребованных направлений, как Сочи или Санкт-Петербург, и запретить овербукинг в города Дальнего Востока. Так мы даем, с одной стороны, авиакомпании возможность продавать, с другой стороны, некоторые часто летающие пассажиры сами могут быть заинтересованы в овербукинге. Например, они могут отказаться от своего вылета и перенести его на более позднюю дату, получив при этом достойную компенсацию в виде повышения класса обслуживания, оплату питания и проживания. Вопрос очень дискуссионный и единственного правильного решения тут нет.

Что необходимо учитывать при решении отправиться на отдых водным транспортом или в круиз - есть ли какие-нибудь "подводные камни" для пассажиров вроде нехватки мест в поездах или овербукинга в самолетах?

Илья Зотов: У нас водный транспорт распределен на регулярные маршруты, а также речные либо морские круизы. При этом и там, и там овербукинг вряд ли возможен. На круизах овербукинга быть не может, потому что билеты продаются строго в соответствии с наличием мест. Касаемо регулярных маршрутов, овербукинг также маловероятен, поскольку в этой сфере практически нет перебронирований.

Важно отметить, что у речного транспорта появляются новые интересные направления, например маршрут от Нижнего Новгорода до Ульяновска через Чебоксары и Казань - с остановками в этих городах можно по воде посмотреть страну. Билет стоит порядка 3800 рублей за все направление, весь путь занимает чуть больше десяти часов. Пассажиры перевозятся на судне "Метеор", в салоне - комфортные места для сиденья.

Кроме того, проезд от Казани до Чебоксар стоит дешевле, поэтому пассажиры могут на регулярной основе передвигаться по данному маршруту. Это достаточно интересное направление, которое будет набирать популярность. Отмечу, что это касается всех регулярных маршрутов, так как они гораздо дешевле, чем круизы.

Принятые ранее программы говорят о том, что производство судов класса "Метеор" и электросудов будет увеличиваться. "Комета", курсирующая по маршруту Сочи - Анапа, тоже востребована, а ещё позволяет связать Сочи с городами Крыма, что очень интересно. Однако здесь важно поработать над стоимостью и государству частично ее компенсировать, потому что цена за проезд в 7000 рублей для многих неподъемная.

Расскажите о новых инициативах, над которыми сейчас работает Общероссийское объединение пассажиров. Какие задачи запланировано решить этим летом?

Илья Зотов: Ключевая задача на лето - способствовать тому, чтобы Федеральная антимонопольная служба взяла на контроль десять самых востребованных туристических направлений страны и реально влияла на цены. Мы выделили основные города, где проблема доступности авиабилетов выражена наиболее ярко и актуальна не только для туристов, но и для местных жителей.

К направлениям относятся такие города, как Иркутск, Минеральные Воды или Калининград. Нужно, чтобы стоимость перелетов из населенных пунктов была понятна. Туристы могут прилететь в город и купить билеты по более дорогим ценам, но этого не могут сделать местные жители, так как стоимость авиаперелета часто равна средней месячной зарплате по региону. Поэтому важно сохранять для местных жителей доступность авиабилетов по наиболее раскрученным направлениям. Мы будем оперативно реагировать на все подобные ситуации и просить со своей стороны более объективно подходить к этим вопросам. В рамках задачи также необходимо проработать изменение законодательных актов для того, чтобы у пассажиров была компенсация за овербукинг.

Ещё одна важная задача на лето - проследить, чтобы принятые национальные проекты отражали действительную боль регионов и чтобы все они получили ту или иную федеральную поддержку на развитие транспортных систем. Потому что у нас, к сожалению, бывает избирательный подход. К примеру, в программе развития городского электротранспорта участвует только десять российских городов. Этого недостаточно - у нас городской электротранспорт есть в других городах, и всем важно получить поддержку. Причем она должна касаться не только обновления подвижного состава, важно мотивировать субъекты проводить комплексные преобразования. Например, в части оплаты проезда иногда присутствует такое, что оплатить можно только наличными деньгами. Комплексные преобразования также нужны в части внедрения выделенных полос и в обновлении автобусных баз либо депо.

Также важно, чтобы были созданы комфортные условия труда для водителей - это ещё одна из наших приоритетных задач. Безопасность проезда напрямую зависит от того, в каких условиях работает человек. Это нам известно по печальным примерам из Кемерово, где автобус въехал в остановку, а также по ситуации в Санкт-Петербурге, когда погибли люди из-за переработки водителя. Поэтому крайне важно, чтобы был более серьезный контроль за режимом труда и отдыха водителей. Ну и конечно, мы готовы оперативно реагировать на все инциденты, которые будут происходить в стране.