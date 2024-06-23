Как провезти через таможню ваши секс-игрушки

Полезные советы для путешественников от стюардессы.

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Вы полны радостных предчувствий. У вас в кармане есть паспорт и «билет на самолет с серебристым крылом»: впереди пара недель отдыха, блаженного безделья, солнца, ароматов цветов и, как вариант, безудержного секса. Со своим законным мужем, бойфрендом или тамошним незнакомцем, которого вы планируете заманить в сети. Это не так уж важно. Важнее другое: стоит ли брать с собой свои любимые игрушки? И нет, речь не о плюшевом медвежонке. Эти советы будут вам полезны, если у вас намечается явно амурный отпуск.

Выберите вибратор поменьше

Путешественникам всегда рекомендуется упаковывать вещи полегче, то же самое касается и ваших секс-игрушек.

Вы не захотите таскать с собой в чемодане большой вибратор и уж точно — чтобы огромный предмет пикантного назначения высветился на мониторе службы безопасности. Вместо этого остановитесь на небольшой, но мощной игрушке, которую можно легко спрятать во внутренний карман чемодана.

«Давайте уже взрослеть: пока вы не нарушаете законов, вы можете возить все, что вам заблагорассудится. Включая секс-игрушки, презервативы и смазки. Вы даже не представляете себе, что и в каких количествах пытаются провозить люди в багаже. Вибраторы, по правде сказать, это едва ли не наименьшее из всех зол. И уж точно не ночной кошмар таможенника. Максимум, какой может быть реакция — улыбка (подбадривающая или завистливая) и пожелание приятно отдохнуть. У симпатичной девушки могут попросить телефон», — рассказывает стюардесса Наталья Филонова.



Предотвратите случайное жужжание

Если ваш вибратор случайно начнет жужжать, когда вы будете проходить контроль в аэропорту, это, безусловно, привлечет нежелательное внимание. Если у вас игрушка на батарейках, просто выньте их. Если у вас перезаряжаемый вибратор, возможно, вам захочется выпустить заряд, прежде чем упаковывать его. Это может означать, что вы будете пользоваться им каждую ночь в течение недели перед поездкой, но кто на это всерьез станет жаловаться? И не забудьте положить в чемодан зарядку!

Упакуйте ваши игрушки

«Положите вибратор или вуманайзер в прозрачный пластиковый пакет (о том, что его нужно тщательно вымыть, напоминать, наверное, совсем странно?). Таким образом, если сотрудники таможни откроют вашу сумку, они смогут увидеть, что там находится, не прикасаясь к вашим сокровищам руками; это гораздо гигиеничнее!», — объясняет Наталья.



Ведите себя спокойно Не надо нервно переминаться с ноги на ногу, краснеть, бледнеть и пытаться падать в обморок, когда ваша сумка просвечивается. Сотрудники аэропортов обучены распознавать путешественников, которые ведут себя подозрительно. Если вы выглядите нервным, потому что беспокоитесь, что ваш вибратор найдут, они это заметят. Постарайтесь сохранять хладнокровие, спокойствие и собранность. Помните, что вы не первый и не последний человек, путешествующий с игрушками для интимных утех. И в этом нет ничего такого прямо уж особенного, честное слово!

«Говорить правду легко и приятно»

Предположим, что худший сценарий все-таки произошел, и сотрудник таможни обыскивает вашу сумку. Лучшее, что вы можете сделать, — это сказать правду. Сразу. Внятно и четко. Путешествие с вибратором говорит о том, что вы не стесняетесь своей сексуальности, и в этом нет ничего плохого.

«Будьте уверены в себе и благожелательны, и вы избавите себя от лишних вопросов и расспросов. А вот наручники, плетки и прочий инвентарь такого толку всегда сдавайте в багаж. В ручной клади такие вещи просто не пропустят на борт», — предупреждает Наталья.



Проведите исследование перед поездкой

К сожалению, в некоторых странах, таких как Индия, Индонезия, Египет, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Мальдивы, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, существуют ограничения на провоз секс-игрушек. Проведите исследование заранее, чтобы избежать риска конфискации вашего вибратора.