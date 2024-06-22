РЖД изменили правила перевозки животных в поездах

РЖД изменили систему перевозки животных после случая с котом Твиксом. Для четвероногих пассажиров вводятся персональные билеты. Также при оформлении перевозки питомца теперь можно будет указать его вид, описание и кличку, чтобы проводник вагона был проинформирован — данные отобразятся на рабочих устройствах сотрудников РЖД. Кроме того, проводники будут обязаны искать хозяев потерявшихся животных. А если не найдут — питомцев передадут работникам вокзала на ближайшей станции, где это предусмотрено.

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Нововведения комментирует зоозащитник Ольга Еремеева:

Ольга Еремеева зоозащитник

«Инициатива прекрасная, здорово, что все это подвели к какому-то логическому действию, здорово, что выработан алгоритм. Теперь самое главное, чтобы он работал, чтобы до всех проводников, до всех работников его донесли, ну и, собственно, до людей тоже. Наверное, будет здорово создать какие-то памятки на том же сайте РЖД. Я, например, часто езжу в Питер с собаками, с кошками реже. И каждый раз оформление билета — это довольно долгое мероприятие: найти вагон, свободные места. Ты вроде нашел свободные места, но там не указан значок лапки, значит, ты понимаешь, что везти в этом вагоне животное нельзя, и начинаешь поиски дальше. Будет здорово разделить вообще все эти опции и по поиску изначально заданным своим критериям найти вагон и там уже приобретать билеты на себя и на животного. Это очень здорово, что теперь у каждого перевозимого питомца будет персональный билет. Круто, если все это будет автоматизировано, да, там, как на том же самолете, на переноску можно, наверное, крепить какую-то специальную бирку с этим штрих-кодом. Здорово, если у проводников будет какое-то считывающее устройство, которое моментально ответит ему на вопрос, чье это, куда оно едет, и к какому пассажиру, в случае потери, обращаться. По поводу отдельных вагонов для перевозки, мне кажется, что это абсолютно здравая мысль, собственно, так и было, да, и на это должны обращать внимание все приобретающие билеты и люди с аллергией в том числе, понимая, что все едут на равных, значит, нужно будет выбирать какой-то другой вагон, где предполагаемого аллергена не будет. Меня, как человека, который занимается животными, конечно, гораздо больше во всем этом интересует процедура передачи животных дальше. Допустим, какое-то животное потерялось, на месте хозяина найти не получилось, и нужно связаться с владельцем, а такой опции нет. Там написано, что животное будет ссажено с поезда в определенное место, и будут какие-то договоренности с зоозащитными организациями, возможно, с приютами. Можно провести такую грубую, но тем не менее аналогию, когда твою машину отвозят на штрафстоянку, и ты четко понимаешь, опять-таки, как и где и через кого ты свою машину будешь искать. Раз уж такая история теоретически может приключиться, что животное потеряется, или плохо человеку стало, забрали его из поезда, животное уехало дальше, и нужно, чтобы тоже эта схема поиска была прозрачная, чтобы было возможно отследить животное».



Также в поезде можно везти только животных из списка РЖД, в нем указано 40 видов. Решение обновить правила перевозки домашних животных в РЖД приняли после инцидента с котом Твиксом. В январе проводница ошибочно приняла его за уличного и выкинула из вагона. Поисками питомца занимались десятки волонтеров, однако спасти его не удалось.