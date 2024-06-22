Посредник назвал топ-5 роковых ошибок при оформлении визы в ЕС
Россияне сталкиваются с проблемами при оформлении шенгенской визы. Иногда им приходится прибегать к помощи посредников, которые объяснят, почему ее не одобрили. Визовый посредник рассказал, на что обратить внимание.
«Сейчас, когда страны Шенгенского соглашения едва ли не открыто ищут повод, чтобы отказать «сомнительным» гражданам РФ в визе, роковой может стать любая опечатка. А «сомнительные» для них все, кто не показывает высокий доход на родине, и может оказаться не туристом, а очередным беженцем, от которых там и так уже деваться некуда», – рассказал визовый посредник Алексей MK.ru.
По его словам, важно максимально внимательно заполнять анкеты и не допускать опечаток. Еще одна ошибка – неправильный пакет документов. Чтобы избежать этого, можно зайти на сайт консульства интересующей страны и проверить требования.
Также россиянам советуют не бронировать отели с билетами на ближайший срок. Евроконсульства могут долго отвечать, поэтому лучше учитывать время ответа. На это может уйти месяц. Если человек планирует посетить сразу несколько стран, то нужно обращаться в консульство той, которая стоит первая в маршруте поездки.
Причиной для отказа может стать и отсутствие страховки, но теперь консульства требуют конкретную – стоимостью в 30 тысяч евро. Что касается денег, то при посещении и уплате сбора стоит использовать наличные.