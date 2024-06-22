Топ-5 роковых ошибок при оформлении визы в ЕС

Россияне сталкиваются с проблемами при оформлении шенгенской визы. Иногда им приходится прибегать к помощи посредников, которые объяснят, почему ее не одобрили. Визовый посредник рассказал, на что обратить внимание.

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«Сейчас, когда страны Шенгенского соглашения едва ли не открыто ищут повод, чтобы отказать «сомнительным» гражданам РФ в визе, роковой может стать любая опечатка. А «сомнительные» для них все, кто не показывает высокий доход на родине, и может оказаться не туристом, а очередным беженцем, от которых там и так уже деваться некуда», – рассказал визовый посредник Алексей MK.ru.



По его словам, важно максимально внимательно заполнять анкеты и не допускать опечаток. Еще одна ошибка – неправильный пакет документов. Чтобы избежать этого, можно зайти на сайт консульства интересующей страны и проверить требования.

Также россиянам советуют не бронировать отели с билетами на ближайший срок. Евроконсульства могут долго отвечать, поэтому лучше учитывать время ответа. На это может уйти месяц. Если человек планирует посетить сразу несколько стран, то нужно обращаться в консульство той, которая стоит первая в маршруте поездки.

Причиной для отказа может стать и отсутствие страховки, но теперь консульства требуют конкретную – стоимостью в 30 тысяч евро. Что касается денег, то при посещении и уплате сбора стоит использовать наличные.