РЖД внесут новшества в систему перевозок животных

РЖД внесет ряд новшеств в систему перевозок животных после печального случая с котом Твиксом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

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Отмечается, что будут введены персональные билеты для каждого питомца, появится опция указания клички и вида любимца. Кроме того, уже разработан алгоритм действий проводников при нахождении бесхозного животного.

Информация о месте проезда в вагоне животного с указанием его вида будет отображаться не только в служебных устройствах проводников и начальников поездов, но и на схеме вагона при оформлении другим пассажиром билетов на рядом расположенные места. Также в компании планируют сделать мини-инструкцию в каждом бланке билета для пассажиров с питомцами.

В РЖД напомнили, что перевозку животного в поезде обязательно надо оформлять — получить так называемую багажную квитанция. Сделать это можно на сайте РЖД. То есть просто так взять и принести с собой кота или собаку в поезд нельзя. При этом каких-либо справок о прививках предоставлять не нужно.

11 января проводница выкинула из вагона кота, выбравшегося из переноски, решив, что он беспризорный. Замерзшее домашнее животное нашли спустя девять дней. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе. Инцидент вызвал общественный резонанс. Было возбуждено дело по статье о жестоком обращении с животными.