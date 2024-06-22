Как не потратить отпуск впустую

Психолог объяснила, как качественно отдохнуть в отпуск и правильно его спланировать. По словам Юлии Кочетовой, лучше разбить 28 дней на несколько частей. Например, летом отдохнуть две недели, а осенью и зимой выделить по одной. Также важно не включаться в работу во время отпуска.

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«Не просматривать рабочие чаты и электронную почту, постараться не отвечать на звонки и тем более стараться не брать дополнительно работу на отдых. Одним из признаков переутомления, потребности в отпуске являются постоянные опоздания. Интересно, что многие люди отмечают, что не могут справиться со своими опозданиями, хоть и стараются», – отметила психолог Юлия Кочетова в беседе с RT.



Важно отслеживать свое состояние. По мнению специалиста, постоянная слабость и сонливость говорят о переутомлении. В таком случае лучше как можно скорее брать отпуск. С такими признаками часто сталкиваются те, кому выпадает сверхурочная работа.

Стоит уделить внимание своему плану отдыха. Как считает психолог, спокойный отдых можно дополнять разными активностями.