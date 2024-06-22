В Роскачестве рассказали, как правильно питаться в путешествии

Организм в поездке подвергается дополнительному стрессу из-за нарушения привычного режима, поэтому питание особенно важно.

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В самолете человек испытывает дефицит кислорода и влаги, перепады давления, нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, нарушается работа ЖКТ.

До и во время полета не стоит есть соленую еду, пить кофе, алкоголь, газировку, чтобы избежать обезвоживания. Можно взять с собой обычную воду без газа и запастись леденцами.

Если турист летит не больше 3-4 часов, то лучше не есть в самолете. Перед рейсом нужно подкрепиться легкой питательной пищей - тушеными овощами, мясом или рыбой, запеченными или приготовленными на пару.

Также важно надеть комфортную одежду и обувь и принять удобную позу во время перелета. Однако нельзя ставить ногу на ногу, скрещивать и поджимать их под себя, чтобы не нагружать кровеносную систему.

Перед поездкой на поезде или на машине нужно спланировать маршрут и изучить заведения общепита по пути. Безопаснее взять фрукты и овощи из дома, подойдут также сухофрукты, орехи, злаковые батончики, домашние сухари. Если есть сумка-холодильник, тогда можно захватить полноценный перекус.

На яхте или катере можно столкнуться с морской болезнью, поэтому расположиться на судне лучше ближе к середине, чтобы качка ощущалась меньше. Также можно взять с собой мятные леденцы, кусочек имбиря или лимона и воду без газа.