Психологи рассказали, как правильно распределять отпуск

Опрошенные RT психологи объяснили, сколько раз в год надо отдыхать и как правильно распределять отпуск.

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Как рассказала Юлия Кочетова, кандидат психологических наук, клинический психолог, руководитель магистерской программы «Практическая психология в социальной сфере и образовании» факультета «Психология образования» МГППУ, лучше всего уходить в отпуск каждый год, использовать столько дней, на сколько человек имеет право по закону.

«Самым удачным вариантом будет разделить отпуск на две части, например, неделю в зимние месяцы и две недели летом. Лучше заранее продумать, как вы распределите отпуск, а также продумать его форму проведения. Безусловно, идеальным вариантом будет отпуск с различными видами деятельности — от активного времяпрепровождения до возможности выспаться и спокойно, неспешно провести время», — посоветовала она.



По словам эксперта, очень важно не забывать, что при планировании отпуска желательно обеспечить себе возможность полностью отключиться от профессиональной деятельности.

«Не просматривать рабочие чаты и электронную почту, постараться не отвечать на звонки и тем более стараться не брать дополнительно работу на отдых. Одним из признаков переутомления, потребности в отпуске являются постоянные опоздания. Интересно, что многие люди отмечают, что не могут справиться со своими опозданиями, хоть и стараются. Таким образом психика пытается защитить себя от перегрузок», — подчеркнула собеседница RT.



Ещё один важный признак, по её мнению, — постоянная усталость, слабость и желание спать. Это свидетельствует о сильном переутомлении и необходимости отдыхать.

«Можно выделить и ещё один признак, не связанный с физическим самочувствием, — это сверхурочная работа при отсутствии досуга, социальной жизни. Если вся жизнь человека начинает состоять только из работы — это звоночек для того, чтобы пересмотреть свою нагрузку и выделить время для отдыха», — считает психолог.



По словам психолога медицинской компании «СберЗдоровье» Дарьи Якубы, качественный отдых чрезвычайно важен для человека, его работы и эмоционального состояния.

«Продолжительность отпуска и количество таких периодов в году могут быть индивидуальными. Здесь работает правило: чем больше напряжения, тем больше требуется времени на восстановление. При этом имеют значение и другие факторы, среди которых тип нервной системы человека, вид работы, какой ещё деятельностью, кроме профессиональной, наполнена его жизнь», — добавила специалист.



Отвечая на вопрос, как понять, что пора в отпуск, эксперт отметила, что самый точный признак — это ощущение, что на работу не хочется идти, не хочется её выполнять.

«И это не разовое, а ежедневное стойкое ощущение, которое продолжается на протяжении одной-двух недель. Также о том, что пора в отпуск, может говорить чувство раздражения без значимого повода или из-за того, что раньше такой реакции не вызывало. И эта раздражительность тоже может быть не разовой, а практически ежедневной», — предупредила специалист.



Кроме того, Якуба дала советы, как настроиться на отдых трудоголику.

«Даже если трудоголик пойдёт в отпуск принудительно, он не сможет полноценно и качественно отдохнуть: скорее всего, он будет тревожиться и переживать. Стремление постоянно работать может представлять собой одну из форм зависимости, пусть и социально одобряемую, в отличие от других. Поэтому лучшее решение для таких людей — обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Вместе со специалистом стоит внимательно изучить природу своего трудоголизма, понять причины этого состояния, является ли желание много работать способом бегства от сложностей или это всё же особенность человека, с которой ему комфортно жить», — заключила она.



Ранее Якуба рассказала в беседе с RT, сколько на самом деле нужно времени человеку для выработки новой привычки.