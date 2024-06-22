Названы критерии хорошего завтрака в отеле

Качество завтрака в отеле напрямую зависит от звездности самой гостиницы, утверждают в Роскачестве. Специалисты организации определили критерии хорошего питания, с рекомендациями ознакомилась «Лента.ру».

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В зависимости от количества звезд гость получает определенное оснащение номера и набор услуг, отметили в Роскачестве. Если отель соблюдает все требования, распределение типов завтраков по звездности должно быть примерно таким:

Без звезд — питания может вообще не быть, а значит, и завтраков тоже. Условия необходимо уточнять при бронировании.

Одна и две звезды — в отеле предусмотрено предприятие питания любого типа и континентальный завтрак с 7:00 до 10:00. Такой завтрак обязательно должен включать в себя хлеб, масло, джем и/или варенье, а также горячий напиток.

Три звезды — предприятие питания любого типа, возможность выбрать любой вариант — без питания, только завтрак, полный пансион. Также доступен расширенный завтрак с 7:00 до 10:00. Он включает в себя хлеб, масло, джем, варенье и горячий напиток, дополнен большим ассортиментом хлебобулочных изделий, джемов, варенья, холодных напитков, сыра, холодных мясных закусок.

Четыре и пять звезд — ресторан, лобби-бар, а также банкетный зал, если номеров больше 50). Гости могут выбирать любую опцию — без питания вообще, только завтрак, полный пансион. При этом услуги питания предоставляются круглосуточно. Формат завтрака — шведский стол с 7:00 до 10:00. «Шведский стол» подразумевает свободный доступ к блюдам, ассортимент которых входит в расширенный завтрак. Должно быть не менее двух позиций горячих блюд.

Для гостиниц четырех и пяти звезд, где более 15 номеров, допускается завтрак по меню. Если статус отеля предполагает разные варианты сервировки завтрака, необходимо заранее узнавать, какой именно вариант планируется на время пребывания.

Некоторые отели нарушают правила

Если руководство отеля не соблюдает правила организации питания, это нарушает права потребителей-гостей. Например, в четырех- и пятизвездочных отелях могут подавать континентальный завтрак, сужать ассортимент, ограничивать по времени или отказываться предоставлять питание вообще.

Подписывая договор о заселении, гость соглашается на условия обслуживания, они должны быть указаны в документе. Постоялец вправе требовать, чтобы эти услуги предоставили ему в полном объеме. Также можно требовать исполнения услуг, указанных в рекламе, даже если они не включены в договор.

Гость вправе потребовать компенсацию

Если отель не выполняет свои обязательства, гость может требовать исправить ситуацию. Для устранения разногласий отель может предоставить скидку, вернуть оплату или компенсировать расходы, если клиент был вынужден потратить деньги на услуги, аналогичные тем, что ему обещали. В этом случае выбор остается за гостем.

Если руководство отеля не идет навстречу, стоит обратиться к администрации официально: подготовить претензию с подробным описанием нарушения, а также перечислить свои требования. Документ необходимо составить в двух экземплярах — один останется у клиента, на нем должны указать дату приема документа в работу, а также поставить подпись ответственного лица.

По закону руководство отеля должно отреагировать на жалобу в течение десяти дней. Если после этого срока ответа нет или полученный результат не устраивает, можно обратиться в суд. Там истец вправе требовать не только компенсацию своих расходов, но и неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за отказ выполнять законные требования добровольно. Также клиент может обратиться в Роспотребнадзор.

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