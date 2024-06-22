Адвокат: кража халата из отеля может квалифицироваться как преступление

Отпуск для работников гостиничного бизнеса не только время для заработка, но и вызов из-за возможных случаев украденных предметов из номеров. Некоторые постояльцы имеют привычку забирать с собой различные предметы, начиная от шампуней и мыла, заканчивая фенами и вешалками. Иногда гости даже уносят небольшие сейфы и посуду, передает KP.RU.

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Опрос среди подписчиков соцсетей показал, что большинство читателей не прибегают к таким действиям, хотя некоторые все же забирают с собой предметы гигиены, тапочки и другие мелочи. Важно помнить, что есть различие между административными и уголовными наказаниями за украденные вещи из отеля.

Также существует список предметов, которые можно брать с собой, и те, которые запрещено уносить.