Туристов отвезут из Москвы на Филиппины по выгодным ценам

В системах онлайн-бронирования замечены выгодные по цене авиабилеты из Москвы на Филиппины. Их предлагает китайский авиаперевозчик China Southern Airlines. Есть варианты перелетов как в столицу, Манилу, так и на курортный остров Себу.

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Места экономкласса на рейсах Москва – Манила отправлением туда 27 августа, обратно – 10 сентября можно забронировать за 42,6 тыс. руб., багаж включен в стоимость (здесь и далее приведены наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 18:00 21 июня. – Ред.). Стыковки в аэропорту Гуанчжоу неутомительные по времени, 2–3 часа.

За ту же цену предлагается слетать в Манилу с 2 по 8 сентября, а по чуть более высокой стоимости, 45,2 тыс. руб., – с 1 по 9 или по 11 сентября.

Туристам, предпочитающим пляжный отдых, подойдут рейсы на остров Себу. Там, а также на соседнем острове Бохоль расположено множество курортов. Перелет China Southern Airlines из Москвы в аэропорт Мактан на Себу, 17 сентября туда, обратно – через 2 недели, 3 октября обойдется в 43,1 тыс. руб., перевозка чемодана входит в стоимость.

За ту же цену реально приобрести билеты с 7, 10 или 12 сентября по 3 октября. Дневные пересадки в аэропорту Гуанчжоу займут от 8 до 12 часов, пассажиры могут воспользоваться безвизовым транзитом и съездить в город.

Возможность поставить в этом году прямые рейсы из Москвы, а также Санкт-Петербурга на Филиппины рассматривает «Аэрофлот», решение российским нацперевозчиком пока не принято. Допуски Росавиации на маршруты выданы еще в прошлом году, в рейсах на Себу

заинтересованы

и власти этого филиппинского острова. О результатах давно ведущихся переговоров пока не сообщалось.