Как не нарваться на мошенников перед путешествием?

Многие туристы в целях экономии избегают туристические агентства и предпочитают приобретать путевки самостоятельно через сторонние сайты, которые якобы позволяют избежать комиссию и сэкономить. В результате, многие попадают на мошенников, теряют деньги и остаются без отдыха. Но нарваться на мошенников в сфере туризма можно не только в интернете, такие случаи повсеместны. Как обезопасить себя при покупке тура спросили у эксперта по туризму Татьяны Сапроновой.

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Покупка тура на сайте: что проверить?

Чтобы избежать мошенничества в туризме, эксперт Татьяна Сапронова рекомендует тщательно проверять поставщика услуг перед совершением покупки.

При покупке тура через сторонние сайты изучите отзывы на независимых платформах, таких как TripAdvisor или Trustpilot. Остерегайтесь отзывов, которые кажутся подозрительно положительными или отрицательными.

Обязательно проверьте контактную информацию. Перед тем как предоставить любую личную информацию, убедитесь, что у сайта есть физический адрес, номер телефона и адрес электронной почты. Проверьте сертификаты безопасности. Убедитесь, что у сайта есть действительный сертификат безопасности SSL, что означает, что ваши данные будут зашифрованы. Ищите значок замка в адресной строке браузера. Будьте внимательны и осторожны со слишком привлекательными предложениями. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть. Татьяна Сапронова Эксперт по туризму, основатель агентства "99 евро"

Как правильно выбрать туристическое агентство?

При покупке тура в туристическом агентстве ищите авторитетные агентства. Работайте с агентствами, которые имеют хорошую репутацию в отрасли и состоят в профессиональных ассоциациях, таких как Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Обязательно проверьте по ИНН предприятия, зарегистрировано ли это турагентство официально в Росреестре. Убедитесь, что у агентство осуществляет свою туроператорскую деятельность на законном уровне. Выбирайте проверенные агентства, которыми уже когда-либо пользовались ваши друзья, семья или коллеги, спросите их рекомендации о доверенных туристических агентствах. Татьяна Сапронова Эксперт по туризму, основатель агентства "99 евро"

При покупке тура эксперт рекомендует внимательно изучить все условия договора, прежде чем подписать его. Обратите особое внимание на положения об отмене и возмещении.

Сохраняйте всю документацию, связанную с вашим туром, включая чеки, квитанции и договор.

Профессиональные советы

Не платите полную стоимость тура вперед. Обычно требуется предоплата, но не платите всю сумму до тех пор, пока не получите подтверждения бронирования.

Будьте осторожны с предложениями по электронной почте или телефону от незнакомых отправителей. Мошенники часто используют фишинговые электронные письма или телефонные звонки, чтобы получить вашу личную информацию.

Если что-то кажется подозрительным, доверяйте своей интуиции. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, или если вы не уверены в продавце, откажитесь.

Сообщайте о мошенничестве. Если вы столкнулись с мошенничеством, сообщите об этом в правоохранительные органы или в АТОР.

Приняв эти меры предосторожности, вы сможете обезопасить себя от мошенничества в туризме и насладиться незабываемым отдыхом.