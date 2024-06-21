Эксперт по этикету дала советы по выбору сувениров из путешествий

Привезённые вещи должны не «собирать пыль», а напоминать о посещённых местах.

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В беседе радиостанцией «Говорит Москва» Татьяна Николаева выразила мнение, что «универсальным» подарком может стать магнит.

«Сувениры должны быть такие, чтобы они не просто пыль собирали, а действительно как-то напоминали о том месте, в котором побывали. Магнитики здесь — совершенно изумительный и универсальный сувенир, места много не занимает, если нужно — повесил, если не нужно — обошёлся без этого. Смотреть нужно на то, чтобы эти сувениры действительно были уместны, помнить, что ваши впечатления и ваши воспоминания ни один сувенир не передаст. Вы это можете только сами держать в своей голове, в красках рассказать своим приятелям».



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