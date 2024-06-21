По каким причинам чаще всего тонут, рассказал спасатель

С приходом теплого времени года в России участились случаи гибели на воде. С начала лета утонули более 420 человек, из них более 70 – дети. Старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель Восточного отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Московской области Никита Потапов в эфире телеканала «МИР 24» рассказал о причинах трагедий на воде.

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«Чаще всего это не одна причина, а скорее всего, множество факторов, которые способствуют трагедии. Первое, это то, что детки самостоятельно, не имея жизненного опыта, не могут оценить полностью всех рисков. Зачастую они отправляются купаться без присмотра старших, родителей. Смогут ли они правильно оказать себе помощь, оценить обстоятельства, которые рядом с ними происходят и не попасть в беду? Это огромный вопрос. Первое, что мы советуем: без родителей рядом с водоемами нельзя находиться, не то, что купаться. Зачастую причина гибели детей – это неумение плавать. Если мы не умеем плавать, в воду лучше не заходить», – заявил специалист.



Спасатель отметил, что наличие надувных нарукавников и надувных жилетов не гарантирует полную безопасность. Ребенок может потерять нарукавники, подняв руки вверх, а надувной жилет может просто расстегнутся.

Что касается взрослых, то категорически нельзя у воды находиться в нетрезвом состоянии. Такой человек не сможет помочь себе сам и будет представлять угрозу для окружающих.

Никита Потапов также предостерегает людей, которые любят использовать на воде водные матрасы.

«Если человек не совсем уверенно чувствует себя в воде, он может воспользоваться надувным матрасом. Но надувной матрас может отнести течением от берега до того места, где до дна достать уже нельзя. И часто люди тратят силы не на то, чтобы добраться до берега, а чтобы снова забраться на этот матрас. Силы заканчиваются очень быстро», – пояснил эксперт.



Спасатель обращает внимание: если вы стали очевидцами происшествия на воде, нужно позвать на помощь и незамедлительно позвонить по телефону экстренных служб по номеру «112».