Как вернуться из отпуска без вреда для психики

Возращение из отпуска на работу должно проходить постепенно, чтобы не испытывать сильный стресс, заявил в беседе с НСН клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. По его словам, эта тактика позволяет не наносить вреда физическому и психологическому состояниям.

Я рекомендую всем выходить на работу и делать для себя первые дни вводными, просто приходить и находиться на работе. <...> Любая хорошая работа — это марафон, а не спринт, — напомнил Жавнеров.



Психолог также обратил внимание на то, что люди могут по-разному относиться к работе. Одни способны в течение двух дней выполнять задачи, а на третий — упасть без сил. Другие, поработав два-три месяца, чувствуют накопившуюся усталость. По словам Жавнерова, лучшим способом перезагрузиться может стать кардинальная смена обстановки.

Эксперт по туризму Татьяна Сапронова ранее призвала рассмотреть идею об отпуске в одиночестве. По ее словам, в таком случае можно насладиться тишиной, выработать для себя комфортные условия отдыха, а также завести новые знакомства.

Юрист Ольга Лапина прежде отмечала, что для получения большего размера выплат отпускных при увольнении необходимо проработать в компании не менее 11 месяцев. Кроме того, во время подсчета размера пособия округляется до полных месяцев.