Четыре способа защититься от обмана со стороны туроператора

Это один из самых распространённых способов обмана туристов. У вас в договоре может быть указан один отель, а при приезде на отдых вас могут заселить в другой — меньшей звёздности и подальше от моря. Это нарушение, потому что турист уже не может отказаться от договора. Как ещё обманывают отдыхающих и как не дать себя развести — объяснил юрист Антон Палюлин.

Помимо заселения не в тот отель, есть 3 других распространённых способа обмана туристов со стороны турфирм и отелей, рассказал Антон Палюлин изданию RuNews24.ru.

Не предоставляют прописанные в договоре услуги — не возят на экскурсии, не включают обед, требуют доплаты за трансфер, хотя должны были его предоставить.

Меняют время вылета без согласования — в итоге на отдыхе вы проводите на один день меньше.

Вынуждают тратить больше — отель может допустить ошибку — например, со сроками проживания, а потом требовать платы за продление.

Как не дать себя обмануть

Юрист дал 4 общих совета, чтобы не стать жертвой обмана, не потерять деньги и дни отдыха.

Внимательно сравнивайте договор с реальностью, собирайте доказательства нарушений. Сразу обращайтесь в поддержку туроператора, пытайтесь решить проблему на месте. Если не получается — пишите письменную претензию. В претензиях четко указывайте, чего вы хотите от туроператора: компенсацию, доставку, продление проживания и т. д. Если туроператор не решает вопрос, обращайтесь в Роспотребнадзор и/или в суд. Как потребитель, вы освобождены от уплаты госпошлины, если стоимость иска не превышает 1 млн рублей, отметил Палюлин.

При бронировании отелей туриста могут обмануть и обычные мошенники. Какие схемы чаще всего используют аферисты и как на них не попасться — узнайте здесь.