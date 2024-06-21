Red Wings возобновила чартерные рейсы из аэропорта Домодедово в Египет и Таиланд

В пятницу, 21 июня Boeing 777 авиакомании Red Wings, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск – Пхукет, вернулся в аэропорт Толмачёво из-за уходшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом со ссылкой на пресс-службу воздушной сообщает агентство ТАСС.

Согласно онлайн-табло Толмачёво, рейс Red Wings на Пхукет вылетел в 11:32. Как сообщается, через час экипаж лайнера принял решение вернуться из-за самочувствия ребёнка на борту.

«Борт вернулся из-за больного пассажира. Ему стало плохо, семья снялась с рейса», – сообщили ТАСС в пресс-службе Толмачёво.

Уточняется, что остальные пассажиры рейса WZ 3051 уже вылетели на Пхукет тем же бортом.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что авиакомпания S7 планирует запустить зимой рейсы во Вьетнам из Новосибирска.