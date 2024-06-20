Какие вещи нужно взять с собой в отпуск

Дизайнер Сара Мегре рассказала, какие вещи лучше не забывать, если вы отправляетесь на отдых.

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Начать следует с главной вещи для отдыха у воды — купальника. Эта вещь незаменима и всегда будет актуальна для пляжного отдыха. Стилист отметила, что в этом году вязаные вещи стали трендом пляжной моды.

— Речь, конечно, не о плотной вязке, как на свитерах, а о свободной — как на юбках, набедренных повязках, туниках. Они выглядят словно тонкая сеточка, в которой будет комфортно и не жарко, — отметила она в комментарии aif.ru.



Обязательно стоит взять с собой головной убор. Это не только защита от солнечных лучей, но и аксессуар, с помощью которого можно дополнить образ. Для отдыха на побережье подойдут соломенные модели, для спортивного или молодежного образа можно выбрать панамы или кепки.

Кроме того, важна удобная обувь. Для пляжа следует выбирать прочную обувь на плоском ходу. Это могут быть стильные шлепанцы, босоножки, сандалии. Для активного отдыха лучше рассмотреть открытые сандалии или кроссовки.

В то же время стилист, fashion-эксперт бренда Tamaris Наталия Кузнецова назвала самую модную обувь лета.