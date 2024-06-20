Юрист назвал самые распространенные виды обмана туристов

Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин назвал самые частые виды обмана в туристической сфере.

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Так, часто туристов заселяют в отель меньшей звездности, дальше от моря, в другом районе. Заявленные услуги могут не предоставить: не вывезти на экскурсию, потребовать доплаты за трансфер или обед.

Палюлин добавил, что может быть изменено время вылета без согласования, что уменьшает количество дней отдыха.

Эксперт посоветовал тщательно сравнивать договор с реальностью.

— Смотрите, что туроператор обязался сделать по договору и что было предоставлено в реальности. Собирайте доказательства нарушений, включая фото, видео, чеки и другие документы, чтобы добиться компенсации, — отметил он в комментарии RuNews24.ru.



В свою очередь руководитель компании «Панфилов и Партнеры» адвокат Алексей Панфилов посоветовал не доверять оформление туристического тура непроверенным лицам и компаниям, чтобы не нарваться на мошенников, передает RT.

Россиянам следует быть осторожными при планировании отдыха, так как мошенники создают фальшивые веб-сайты для продажи билетов и бронирования отелей. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.