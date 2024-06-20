Не дайте туроператору себя развести: 4 способа защититься от обмана на отдыхе

По словам Антона Палюлина, среди частых случаев обмана туристов – несоответствие категории отеля, непредоставление заявленных услуг, изменение времени вылета без согласования и дополнительные расходы по вине турфирмы, передает RuNews24.ru. Для защиты своих в подобных ситуациях эксперт дал несколько рекомендаций. Первое правило – тщательно изучать договор и сравнивать его с реальностью. Также следует фиксировать нарушения на фото или видео и сохранять чеки. Кроме того, эксперт рекомендует пользоваться горячей линией поддержки туроператора и обращайтесь к руководству с устными и письменными претензиями. При формулировании претензий необходимо быть конкретными: нужно требовать доставку в аэропорт, продление номера в отеле и т. д. Также следует рассчитывать размер убытков и компенсации морального вреда для письменных претензий. В случае отказа туроператора решить вопрос мирным путем, можно обратиться в Роспотребнадзор или подать иск в суд. Ранее россиянам рассказали, как колебания курса могут отразиться на туристической отрасли. Эксперты разъяснили, станет ли сложнее ездить за границу. Фото: ФедералПресс / Светлана Возмилова