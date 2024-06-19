Как не стать жертвой мошенников на отдыхе

Киберэксперт Галов: мошенники часто обманывают туристов при бронировании отелей. Международные системы бронирования ушли из России, плюс появились сложности с оплатой зарубежных вариантов размещения, а туристический поток перераспределился. Благодаря всему этому активизируются и онлайн-мошенники. Тема путешествий — одна из популярных у них. Какие схемы чаще всего используют аферисты и как на них не попасться, «Секрету фирмы» рассказали в «Лаборатории Касперского».

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Контекст

В преддверии сезона отпусков «Лаборатория Касперского» выяснила, какими способами россияне бронируют жильё для путешествий. Результаты исследования, которые есть в распоряжении редакции, распределились так:

напрямую на сайтах гостиниц или отелей бронируют 37% россиян;

через специализированные сервисы для поиска вариантов размещения — 33%;

через турфирму — 24%.

на сайтах с досками объявлений — 17%.

Эксперты в области кибербезопасности подчёркивают, что вне зависимости от предпочтений по организации путешествий и формата отдыха людям важно сохранять бдительность. По данным исследования, почти каждый 6-й респондент (15%) отметил, что его знакомые или родственники сталкивались с онлайн-мошенничеством во время бронирования жилья.

*Опрос проведён компанией «ОнИн» по заказу «Лаборатории Касперского» в апреле 2024 года.

Как мошенники обманывают туристов

Среди распространённых схем онлайн-мошенничества эксперты «Лаборатории Касперского» отметили:

фишинговые ресурсы, имитирующие сайты отелей и гостиниц. На них у туристов выманивают данные, в том числе платёжные;

скам-объявления о сдаче в аренду квартир и апартаментов. Обычно на них красивые фотографии и крайне низкие цены. Но на деле человек лишь рискует потерять деньги;

фишинговые сайты, сделанные под платформы бронирования отелей. Пользователям могут предлагать войти в систему с учётными данными от их аккаунтов: в соцсетях или на электронной почте. Если это сделать, авторизационные данные уйдут злоумышленникам;

скам-страницы с опросами на тему путешествий, за прохождение которых пользователю якобы предлагается вознаграждение. Такие схемы нацелены на сбор личных данных — имени, фамилии, адреса, номера телефона, финансовых сведений;

поддельные страницы перевозчиков и агрегаторов по подбору билетов. Цель — выманить деньги и данные пользователей. Для усыпления бдительности на таких ресурсах могут отображаться, например, реальные данные о рейсах.

Как не попасться онлайн-мошенникам во время путешествия

Главные правила перечислил руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Критически относитесь к крайне щедрым предложениям и акциям.

Не вводите конфиденциальные данные на подозрительных сайтах.

Используйте защитное решение — оно предупредит, если человек попытается перейти на фишинговый или скам-ресурс, установить вредоносное ПО.

В поездке избегайте подключения к ненадёжным Wi-Fi-сетям и используйте специальные решения для шифрования трафика, если без такого подключения не обойтись.

Заранее проверьте, что на вашем смартфоне установлен пароль и настроено удалённое управление устройством — это поможет защитить данные и в некоторых случаях даже найти устройство в случае его потери.