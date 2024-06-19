Топ-5 книг для чтения на пляже

Впереди лето, а это значит, что пляжный сезон уже можно считать открытым. А что может быть лучше моря, теплого песка под ногами и хорошей книги, которую можно смаковать, лежа на шезлонге под зонтиком? Вот и нам кажется, что ничего! Поэтому вместе с актрисой и блогером Полиной Гренц разобрались, какие книги идеально подойдут для чтения на пляже.

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«Приключения Тома Сойера» Марк Твен

Многие считают, что это детская книга — возможно! Но, я думаю, её интересно читать в любом возрасте, и в ней есть очень ощутимая летняя атмосфера, которая сделает ваш отдых на пляже насыщеннее.



«Над пропастью во ржи» Джером Сэлинджер

Еще одна книга с интересной летней атмосферой (и не только!) Не оставит равнодушным человека любого возраста. Можно поплакать, и посмеяться и есть над чем подумать.



«Шантарам» Грегори Дэвид Робертс

Это очень взрослая книга, на мой взгляд. Не для детей и подростков, как может показаться на первый взгляд. Крутые приключения, жара, опять-таки — очень интересно!



«Посторонний» Альбер Камю

Любителям экзистенциализма посвящается! Жаркая атмосфера пляжа поможет вам сильнее прочувствовать главного героя, его сущность. Я это произведение читала как раз в жаркую погоду, и это очень хорошо влияло на моё воображение. Все герои были как на ладони, просты и понятны.



«Это я — Эдичка» Эдуард Лимонов