Говорим по-карачаево-балкарски: самые нужные фразы для туриста

Карачаево-балкарский язык относится к тюркской языковой семье и является одним из государственных в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Как и все народы, карачаевцы и балкарцы ценят интерес к своему языку — знание даже основных фраз поможет расположить к вам собеседника.

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Здравствуйте!

Выбор приветствия зависит от времени суток. Чаще всего употребляются «Кюн ахшы болсун» и «Ингир ахшы болсун» — постарайтесь произнести и ту, и другую фразу, как одно слово, с ударением на ы. Дословный перевод — «Пусть день / вечер будет добрым». В слове ингир (вечер) н и г произносятся слитно, как, например, в английских song, sing, thing.

Между уже знакомыми людьми при встрече допустим вопрос-приветствие «Къалайса?» с ударением на вторую а. Буквальное значение — «Как ты?», но подразумевается «Привет! Как дела?» Кроме того, в разговоре как с мужчиной, так и с женщиной можно поздороваться нейтральным арабским «Салам алейкум», что означает «Мир вам».

До свидания!

А вот вариант прощания от времени суток не зависит. «Сау къалыгъыз» означает «До свидания», но буквально переводится как «Оставайтесь здоровыми». Къ и гъ не имеют аналогов в русском. Звуки образуются глубже в горле и всегда произносятся твердо, з на конце тоже твердая, звонкая. Фразу старайтесь проговорить слитно, с ударением на первую гласную в слове къалыгъыз.

Впрочем, если прощание выпало на поздний вечер, можно пожелать собеседнику спокойной ночи. «Тынч кечели болугъуз» — буквально «Будьте со спокойной ночью».

Да / нет

Здесь все просто. «Хау», «Хо» — «Да», «Угъай» (ударение на а) — «Нет».

Что случилось?

«Не болгъанды?» — спросите вы, имея в виду «Что не так?», «В чем дело?» или даже «Что с тобой?» Буквальное значение фразы — «Что случилось?», произносится она с ударением на е в первом слове и а — во втором.

Сколько стоит? Можно ли уступить?

Во фразе «Неди багъасы?» — «Какова стоимость?» — ударение падает на е в первом и ы во втором слове. Буква и в слове неди произносится твердо, как ы.

«Учуз эт» — «Уступи», буквально «Сделай дешевле», — произносится как одно слово, со звонкой з между гласными у и э. Будьте доброжелательны и улыбайтесь — тогда успех обеспечен.

Спасибо!

Одна из наиболее употребляемых фраз в балкарском языке «Сау бол / Сау болугъуз» — «Спасибо». Дословный перевод — «Будь здоров / Будьте здоровы». Словосочетание уместно для выражения благодарности практически по любому поводу.

Извините!

«Кечигиз», с ударением на е, означает «Извините», «Кечигиз мени» — «Извините меня». Другой вариант, «Кечгинлик», с ударением на последнюю и, мягкими к и л, переводится как «Извинение» и является неформальным, уместным в кругу ровесников и хороших знакомых. Фразы пригодятся, если вы опоздали, задели прохожего или вмешались в разговор, перебив кого-то.

Подождите, будьте терпеливы

«Сакълагъыз мени», с ударением на вторую а, твердыми къ и гъ, — "Подождите меня" - вы можете сказать, если не поспеваете за экскурсоводом. «Сабыр болугъуз» — «Будьте терпеливы» — уместно использовать в споре, если собеседники стали горячиться.

Осторожно!

Одна из важнейших фраз на прогулке в горах — «Сакъ бол!» - означает «Будь осторожен / осторожна!» А вот схожее в русском переводе выражение «Кесинге сакъ бол» — буквально «Будь осторожен / осторожна к себе», то есть «Береги себя», — уместно сказать на прощание перед долгой разлукой как уезжающим, так и остающимся.

Будь счастлив!

«Насыб» (произносится с глухой п) — это счастье, удача, судьба. «Насыблы бол / болугъуз» будет прекрасным пожеланием для тоста на балкарском застолье. Фраза переводится как «Будь счастлив / будьте счастливы» и также может использоваться, если человек чихнул.

Приятного аппетита!

«Аш татлы болсун» — «Пусть еда будет сладкой» — скажут вам, когда приметесь за обед. Завершив трапезу, поблагодарите повара и тех, кто накрывал на стол, уже знакомым вам «Сау бол / сау болугъуз». В ответ вы обязательно услышите «Халал болсун», что в этом случае означает «На здоровье». У слова халал много значений: в отношении пищи — это чистый, дозволенный религией; применительно к человеку — добрый, верный, бескорыстный, великодушный.

Полезно будет запомнить и названия разных видов одного из любимейших блюд национальной кухни — хычинов. В прошлом насчитывалось до сорока видов начинок, сегодня на стол чаще подают эт хычин (с мясом), чюгюндюр баш хычин (со свекольной ботвой и сыром) и картоф бла бишлакъ хычин (с картошкой и сыром).

Помните: балкарцы придают большое значение соблюдению правил застольного этикета. Тамадой, то есть главным за столом, назначают самого старшего и уважаемого среди присутствующих. Ответственную роль в застолье играет и шапа (ударение на вторую а) — человек, который наполняет бокалы и следит за подачей блюд, уборкой пустой посуды. Шапой к мужскому столу, как правило, назначают зятя, к женскому — сноху.

Любопытный факт: считается, что приходящему к только что накрытому столу гостю достанется любящая теща или свекровь. Так и говорят: «Къайын ананг сюе кёреме», что переводится как «Видно, теща (или свекровь) тебя полюбит».