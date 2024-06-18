Терапевт дал советы, как подготовиться к акклиматизации при поездке на юг

Большинство туристов, особенно из северных регионов, испытывают проблемы с адаптацией в первые дни отдыха в жарком климате. Избежать перестройки организма невозможно, однако важно вовремя понять, что делать в такой ситуации, с чем нам и помог разобраться терапевт Виталий Пресняков.

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Что же такое «акклиматизация»

Что интересно, акклиматизация происходит не только при смене температур, но и перепадах давления, например, в горах или при смене часовых поясов более чем на четыре часа. Далеко не всем повезло с симптомами — только 40% испытывают головокружение и усталость, остальные переживают куда более серьезные проблемы.

Симптомы акклиматизации, которые нельзя игнорировать

Пусть акклиматизация чаще всего не требует вмешательства врача, однако, наш эксперт уверен, что следующие симптомы не стоит оставлять без внимания специалиста, особенно если они не проходят за пару дней.

Учащенное сердцебиение (обратить особое внимание гипертоникам);

Повышенная температура (крайне опасно для детей до 3-х лет);

Непрекращающаяся тошнота (возможно обезвоживание);

Резкие перепады давления;

Бессонница дольше трех дней.

«Эти симптомы опасны для людей с хроническими болезнями и различными нарушениями нервной системы. Обратитесь к сотрудникам отеля, чтобы получить медицинскую помощь как можно быстрее, если эти симптомы сопровождают вас более 72 часов», — комментирует терапевт.



Как снизить риски акклиматизации

Существуют основные правила, вроде избегания прямых лучей солнца после полудня, использование средств с SPF, головных уборов и т. д.

Также наш эксперт не рекомендует загорать перед поездкой в жаркие страны, как это любят делать многие женщины, чтобы еще до отпуска получить базовый загар. Таким образом вы заранее заставляете организм стрессовать.

Если у вас есть хронические заболевания или же вы знаете, что акклиматизация всегда дается вам непросто, обратитесь к врачу за пару недель до поездки для назначения вам комплекса витаминов для повышения иммунитета. Не игнорируйте физическую активность, которая также приводит все системы организма в тонус.

Виталий:

«Я бы мог порекомендовать постепенно корректировать свой график сна и бодрствования — дайте себе на сон не меньше 6 часов. Меньшее количество часов на сон дает вам дополнительный стресс».



Уже оказавшись на месте, позвольте себе максимально расслабиться в первые дни, не стоит сразу же заказывать длительные экскурсии и заниматься активным спортом. Отложите физически нагрузки на середину отпуска, пока ваш организм полностью не подстроится под новые условия.