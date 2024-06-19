Как подготовиться к путешествию и избежать серьезных заболеваний

Лето - время для отпусков. Многие омичи уже планируют свой отдых, в том числе и за границей. Однако важно помнить, что в некоторых странах есть риск заразиться инфекционными и паразитарными заболеваниями, которые могут быть опасны для здоровья.

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Специалисты управления Роспотребнадзора по Омской области рекомендуют при выезде за рубеж заблаговременно уточнять у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.

Необходимо проверить, нет ли там вспышек опасных инфекционных заболеваний. Например, если в определённом регионе наблюдается подъём случаев лихорадки денге или малярии, стоит подумать, ехать туда или перенести отпуск в другое место.

Холера

Неблагополучные страны: Таиланд, Индия, Доминиканская Республика, страны Африки.

За последние 10 лет по всему миру было зарегистрировано 4 305 298 случаев заболевания холерой.

У заболевших наблюдается острая водянистая диарея, которая может привести к тяжёлому обезвоживанию организма. Если не начать лечение, это может закончиться летальным исходом. Однако в большинстве случаев болезнь протекает с лёгкими и умеренными симптомами.

Чтобы не заразиться холерой и другими кишечными инфекциями во время путешествия в страны, где они распространены, необходимо соблюдать меры предосторожности. Это поможет избежать заболевания:

употреблять для еды и питья гарантированно безопасную воду, напитки и пищу; (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипячёная вода);

нельзя употреблять лёд, приготовленный из сырой воды;

при купании в водоёмах и бассейнах не допускать попадания воды в рот;

употреблять в пищу только термически обработанное мясо, рыбу, морепродукты;

желательно не покупать еду на рынках и не пробовать угощения, приготовленные местными жителями;

овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком;

не пренебрегать правилами личной гигиены (мытьё рук с мылом перед едой, после посещения туалета).

Малярия

Неблагополучные страны: Вьетнам, Таиланд, Индия, Доминиканская Республика, страны Африки.

Заразиться малярией можно при укусе малярийного комара, при переливании крови и от матери во время беременности.

Первые признаки малярии, такие как повышение температуры тела, головная боль, озноб и тошнота, могут быть не очень заметными. Из-за этого иногда бывает сложно определить, что это именно малярия. Если не начать лечение в течение суток после появления этих симптомов, болезнь может перейти в тяжёлую форму. В этом случае она может привести к летальному исходу.

Для профилактики малярии необходимо принимать специальные препараты. Начать приём следует за неделю до поездки в страны с тропическим климатом и продолжать во время всего пребывания там. Также важно принимать препараты в течение месяца после возвращения. Курс химиопрофилактического лечения может назначить только врач.

В целях защиты от укусов насекомых рекомендуется применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды). Также в помещениях обязательно засетчивать окна и двери. В случае обнаружения следов укусов кровососущих насекомых, появления высыпаний или любых других кожных проявлений следует немедленно обратиться к врачу.

Лихорадка денге

Неблагополучные страны: Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Индия, Китай, страны Африки, Бразилия, Грузия.

Основным переносчиком лихорадки Денге является комар Aedes aegypti. Когда переносчика нет, больной человек не представляет опасности для окружающих.

Симптомы заболевания проявляются через 3-14 дней после укуса инфицированным насекомым. Они могут быть разными: от небольшой лихорадки до очень высокой температуры с сильной головной болью, болями в мышцах и суставах, а также сыпью на коже.

Лихорадка Зика

Неблагополучные страны: Мексика, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Гаити, Бразилия, Аргентина, Куба, Доминиканская Республика, страны Африки.

Вирус Зика передаётся через укусы комаров рода Aedes. Кроме того, было доказано, что вирус может передаваться половым путём.

Симптомы заболевания, вызванного вирусом Зика, похожи на симптомы лихорадки денге: повышение температуры, кожная сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах, общее недомогание и головная боль. Обычно эти симптомы сохраняются в течение 2-7 дней.

Кроме того, вирус Зика может вызывать микроцефалию и синдром Гийена - Барре (острую аутоиммунную воспалительную полирадикулоневропатию, которая проявляется вялыми парезами, нарушением чувствительности и вегетативными расстройствами) у плода беременных женщин.

Жёлтая лихорадка

Неблагополучные страны: Страны Африки, Южной Америки.

Жёлтая лихорадка - острое вирусное заболевание, передаваемое инфицированными комарами, которое может протекать бессимптомно. Если симптомы всё же появляются, то обычно они включают в себя повышение температуры, мышечную боль, головную боль, потерю аппетита, тошноту и рвоту. Как правило, симптомы исчезают в течение трёх-четырёх дней.

У некоторых пациентов через 24 часа после исчезновения первых признаков заболевания наступает вторая фаза. В этот период температура тела резко повышается и происходит поражение различных систем организма, особенно печени и почек. Часто наблюдается желтуха. К сожалению, в 50 % случаев заболевание в этой фазе приводит к летальному исходу.

Существует специфическая профилактика жёлтой лихорадки. Вакцинация проводится не позднее, чем за 10 дней до выезда, иммунитет сохраняется в течение всей жизни. Без международного свидетельства о вакцинации против жёлтой лихорадки выезд в неблагополучные страны запрещается. Привиться против жёлтой лихорадки можно в омских клиниках.

Также важно помнить, что в странах с жарким климатом существует множество ядовитых растений и животных, которые могут серьёзно навредить здоровью человека. Поэтому перед поездкой важно узнать, какие меры предосторожности рекомендуют местные органы здравоохранения. Возможно, в стране действуют некоторые ограничения или требования, с которыми нужно ознакомиться заранее. Так вы сможете подготовиться и избежать неприятностей.

Проверьте, какие прививки или медицинские документы могут потребоваться для въезда в страну. Это поможет заранее сделать необходимые прививки и получить все нужные справки. Кроме того, важно знать, где в стране находятся ближайшие медицинские учреждения на случай, если вам потребуется экстренная помощь. Эта информация может оказаться очень ценной.

В целом, уделив немного времени изучению эпидемиологической обстановки, вы обезопасите себя и сможете полноценно наслаждаться отпуском без лишних переживаний. Ведь ваше здоровье - самое главное!