Стюардесса перечислила самые необходимые предметы гардероба для отпуска

Стюардесса Кейт Честейн перечислила самые необходимые предметы гардероба для отпуска. Соответствующий материал публикует People.

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Так, специалистка заявила, что если взять несколько определенных вещей, то можно собрать образ для любого повода на отдыхе. Так, она посоветовала приобрести небольшую сумку через плечо.

«Я могу потерять свой чемодан, но пока у меня есть такой аксессуар, в котором находится самое необходимое — паспорт, деньги, — тогда я могу купить и все остальное», — пояснила она.



Помимо этого, эксперт призвала складывать в чемодан платье-кафтан, платье макси на тонких бретелях и сандалии без шнуровки.

Помимо этого, для более официальных выходов Честейн порекомендовала взять эспадрильи на танкетке. В заключение собеседница издания отметила, что важно взять большую вместительную сумку и черное бикини.

В феврале блогерша раскрыла секреты сбора чемодана в отпуск. Инфлюэнсерша рассказала, что регулярно путешествует по миру, в связи с чем выработала для себя несколько действенных правил по выбору и упаковке одежды для комфортной поездки. Так, она посоветовала размещать нижнее белье и носки в боковых и передних карманах чемодана, чтобы сэкономить место в основном отсеке.