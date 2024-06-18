Ученые нашли необычные свойства сувениров, привезенных из путешествий

Путешествие располагает к покупке сувениров: одни люди с удовольствием набивают чемодан всякими симпатичными мелочами, а другие считают это пустой тратой денег. Учёные Ливерпульского университета посвятили работу изучению действия магнитов – наиболее распространённого сувенира, которому часто находится место на холодильнике.

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После опроса участников исследования, опубликованного в научном журнале Annals of Tourism Research, оказалось, что такая «безделица» как магнит на холодильник может оказывать заметное влияние на настроение людей, поскольку расположена «в центре сложной сети взаимодействий в ритмах повседневной жизни». В своей статье авторы рассматривают магниты не просто как «туристическую эфемерность», а как материальные объекты, обладающие особой «вещной силой».

По мнению авторов, размещение магнитов в доме – это целенаправленный акт, посредством которого туристы упорядочивают, расставляют приоритеты и хранят свои праздничные воспоминания о людях и местах в повседневном пространстве. Таким образом, магниты могут подкреплять истории личной жизни и объединять семейные повествования. Магниты обычно находятся на кухне, но такое размещение не всегда является стабильным или постоянным. Как и другие сувениры, магниты можно перемещать: например, убрать с холодильника в ящик (возможно, потому, что воспоминания, которые они вызывают, считаются менее важными или ценными, или, наоборот, слишком сложными для размышления). С другой стороны, эти спрятанные магниты и, соответственно, воспоминания можно извлечь или восстановить на холодильнике, возможно, в момент ностальгии или размышлений о жизни.

«Значение магнитов на холодильник как объектов всегда меняется, и поэтому запоминание с помощью таких сувениров – это динамичный, продолжающийся и никогда не завершающийся проект», – отмечают авторы.



Полученные результаты опроса показали, что магниты на холодильник для участников не просто символизируют посещённые места, но и предлагают безграничный потенциал для передачи особых впечатлений от отдыха в этих местах, включая воспоминания и размышления о людях, с которыми были разделены эти впечатления.