Названы критерии ноутбука для работы в путешествий

Теперь благодаря удалённой работе можно её легко совмещать с путешествиями. Но для этого нужен и специальный ноутбук.

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Итак, каким же требованиям должен соответствовать ноутбук, чтобы на нём удобно было работать даже в поездках?

Вес менее 1.8 кг. При этом около 200 г будет весить зарядное устройство. Вся ноша в 2 кг будет ощущаться на плечах не так сильно.

Нативная русская раскладка. Она нужна для тех, кто по работе печатает различные тексты. Выбирайте надёжную клавиатуру с удобным расположением букв русского алфавита.

Хороший дисплей. Лучше OLED, хотя можно и OLED. Причём диагональ должна составлять минимум 14 дюймов, разрешение — Full HD.

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Ёмкая батарея. В идеале ноутбук должен без подзарядки работать в течение 8−9 часов минимум. Минимальная ёмкость аккумулятора должна для этого составлять 50 Вт/ч (а лучше — 65−80 Вт/ч). Важна также энергоэффективность системы.

Низкий TDP. Минимально допустимый показатель для ультрабука — 45 Вт. Однако лучше всего брать модели с 15−20 Вт.

Зарядка по Type-C. Благодаря этому вы в случае чего сможете использовать внешний аккумулятор для подзарядки.