Как застраховаться от отмены путешествия

Долгожданный отпуск может оказаться под угрозой, если вы неожиданно заболеете или, например, не получите нужную для поездки визу. Разобрались, как работает страхование от отмены поездки и в какой ситуации можно получить компенсацию, если отдых сорвался.

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Как работает опция защиты от отмены поездки

Чаще всего эта опция не входит в полис путешественника по умолчанию — ее нужно подключить дополнительно. Но есть программы, включающие ее по умолчанию. Также можно застраховаться только от отмены поездки — например, если у вас уже есть базовая страховка для путешествия.

Страхование от отмены поездки с возвратом средств работает в случае:

Внезапного заболевания или несчастного случая с застрахованным;

Внезапного заболевания или несчастного случая с близким родственником застрахованного;

Смерти застрахованного либо близкого родственника;

Запрета на выезд от правоохранительных органов (ФСБ, МВД и т. д.), не связанного с совершением противоправных действий или нарушением действующего законодательства;

Необходимости участия застрахованного в судебных заседаниях в течение срока страхования в качестве свидетеля или потерпевшего;

Призыва застрахованного на срочную военную службу или на военные сборы;

Материального ущерба в особо крупных размерах, причиненного имуществу застрахованного до начала поездки после противоправных действий третьих лиц, пожара, аварии коммунальных сетей, взрыва и т. п.;

Уничтожения жилища застрахованного или его повреждения;

Задержки по пути следования в аэропорт (на вокзал) для въезда на территорию страхования вследствие ДТП;

Отмены или задержки внутреннего или международного рейса;

Отказа консульского учреждения (посольства, консульства, аккредитованного визового центра) в выдаче визы в страну поездки.

Сработает ли защита от отмены поездки на пересадке

Случается, что страхователь заболел во время пересадки и из-за этого не смог добраться до пункта назначения. В таком случае поездка будет считаться отмененной, поскольку клиент не достиг территории страхования, и клиент получит компенсацию от страховщика. Но СК нужно будет предоставить доказательства, что билеты на самолет невозвратные и перенос бронирования невозможен или что от туроператора есть подтверждение невозможности вернуть средства, потраченные на турпакет.

Однако если застрахованный заболел на пересадке на обратном пути, то есть вылетел из страны, где он отдыхал, но не долетел до дома, получить компенсацию за отмену поездки не получится: поскольку он достиг страны назначения, сорвавшееся возвращение не будет считаться отменой путешествия.

Зачем нужна эта страховка и как ею пользоваться: мнение эксперта Банки.ру

Эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина отмечает, что страхование от отмены поездки (невыезда) с каждым годом набирает все большую популярность.

«В частности, это связано с тем, что сейчас для российских граждан затруднены международные путешествия и есть риски, что поездка сорвется на этапе получения визы, перелета или прохождения границы. Однако застраховаться таким образом можно и в путешествиях по России. Страхование от невыезда может приобретаться и отдельным продуктом, и как дополнительный риск к основной страховке путешественника», — говорит эксперт.



По словам Эрянии Бочкиной, такое страхование позволяет вернуть средства полностью или большую их часть, если поездка не состоялась из-за непредвиденных обстоятельств. Без нее, если, например, тур приобретался через агентство, можно будет рассчитывать на возврат только той части его стоимости, которую решит возместить туроператор.