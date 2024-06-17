Как вернуть деньги за тур при ошибке в загранпаспорте

Турист из России лишился отпуска из-за ошибки в загранпаспорте. У мужчины изъяли документ из-за неверного написания буквы «И» на латинице. «Вечерняя Москва» выяснила, что делать, если в загранпаспорт был оформлен некорректно, и как вернуть деньги за тур.

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Что делать, если в загранпаспорте нашли ошибку

Если гражданин попал в такую ситуацию, ему следует:

обратиться к своему туроператору и рассказать о произошедшем;

убедиться, что турагент снял бронирование, чтобы минимизировать расходы;

подать заявление на перерасчет, который делают в течение десяти дней.

Тогда туроператор сможет компенсировать клиенту часть суммы за несостоявшееся путешествие.

Можно ли вернуть деньги за авиабилет

Деньги за авиабилет в пункт назначения в случае ошибки в загранпаспорте туристу не отдадут, однако можно попробовать вернуть средства за другие услуги:

номер в отеле по невозвратному тарифу;

трансфер от и до аэропорта;

медицинскую страховку;

обратный билет.

К кому обращаться при ошибке в загранпаспорте

Гражданин вправе подать официальное письменное исковое заявление в суд к ведомству, которое оформило ему загранпаспорт. Потому что в этом случае ошибка в документе сделана по вине органа, который его выдавал. Одновременно можно также подать в суд иск к турфирме, в которой оформлялась поездка, потому что в данном случае менеджер турагентства не проверил паспорт на наличие ошибок.

Можно ли сделать два загранпаспорта

Россияне могут иметь сразу два заграничных паспорта. Однако если при прохождении контроля в аэропорту будет обнаружена ошибка в одном из паспортов, туриста не пропустят за границу по другому документу.