Как успокоить плачущего ребенка в самолете

Плачущий во время полета младенец — страшный сон не только для родителей малыша, но и для всех пассажиров. Что делать в такой ситуации, рассказал пилот из Сиднея по имени Джимми Николсон в своем личном блоге. Мужчина признался, что «опросил кучу мам», поэтому лайфхак должен быть эффективным.

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Не секрет, что взрослым снять боль из-за смены атмосферного давления помогают жевательные резинки или конфеты, однако детям младшего возраста такой способ не подходит.

Чтобы ребенок перестал плакать из-за дискомфорта в ушах, Николсон советует кормить их грудью во время взлета и посадки.

«По-видимому, это работает. Сосательные и глотательные движения помогают нормализовать давление в ушах и носовых пазухах», — отметил блогер. Впрочем, опытные путешественники поделились более простым вариантом — использовать бутылочку с водой.



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