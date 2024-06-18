В Госдуме пояснили, кого запрещено вызывать из отпуска

Член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина рассказала, что есть некоторые категории сотрудников, которых ни при каких условиях нельзя отрывать от законного отдыха.

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Она подчеркивает, что в России работодатели не имеют права вызвать человека из отпуска. Подчиненный может сделать это только по своему согласию, любые принуждения запрещены.

Такую меру категорически нельзя применять по отношению к беременным женщинам, несовершеннолетним, а также к людям, которые трудятся на производстве с вредными условиями.

Представители этих групп не должны лишаться отдыха даже в случае их согласия или личной инициативы, сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдуме рассказали, в каких случаях сотрудника могут отозвать из отпуска.