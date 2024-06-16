Что нужно знать, если берешь питомца с собой в отпуск

Сезон отпусков в самом разгаре. Согласно свежему опросу крупного туристического портала, 40 процентов россиян путешествуют со своими питомцами. «Вечерняя Москва» выяснила, о чем следует помнить, собираясь в отпуск вместе с домашним животным.

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Первым делом — к ветврачу

Для хозяев всегда важно, чтобы их питомцы в поездке чувствовали себя комфортно. Но следует помнить, что вы можете облегчить жизнь и себе, если заранее позаботитесь о необходимых документах. Например, в ветеринарном паспорте животного должны быть все необходимые пометки: о вакцинации от бешенства и другие.

Например, собакам нужны прививки от чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво- и аденовирусных инфекций, лептоспироза; кошкам — от панлейкопении. В ветпаспорт ставятся наклейки о каждой прививке с датой, подписью и печатью врача. И собаки, и кошки должны быть обработаны от глистов. Поэтому за 14 дней до отъезда стоит посетить Станцию по борьбе с болезнями животных (СББЖ). Там государственный ветврач проверит здоровье питомца и сделает свои отметки.

Барсику летать охота

Во время авиаперелета питомца можно разместить как в багажном отделении, так и в салоне самолета. Конечно же, заботливый хозяин выберет второй вариант.

Однако здесь нужно учитывать, что у разных авиакомпаний могут быть свои требования, так что лучше заранее ознакомиться с ними на сайте компании-перевозчика. Но есть два правила, которые совпадают у всех компаний: во-первых, питомца необходимо размещать в переноске, во-вторых, нельзя доставать оттуда животное на протяжении всего полета. Поэтому важно, чтобы контейнер был легким, имел отверстия, обеспечивающие приток воздуха, а также надежный замок. Стоит такая сумка от 500 рублей. Переноски в салоне самолета размещаются либо на соседнем кресле с хозяином, либо под впереди стоящим сиденьем.

Также для питомцев есть ограничения по весу. Например, в салон, как правило, пускают животных весом 8–10 килограммов вместе с переноской. В багажное отделение — весом до 50 килограммов.

Назовите кличку проводнику

В российских поездах дальнего следования можно провозить разных животных. В их число входят собаки, кошки, птицы, грызуны и даже мелкие приматы и карликовые козы. Для всех, за исключением собак крупных пород, необходима клетка или контейнер. С большими псами проще: понадобятся только намордник и поводок.

— Не забудьте, что вам нужно приобрести специальный билет в вагоне, в котором разрешается перевозка животных, — рассказывает «Вечерней Москве» эксперт по туризму Амалия Акопова. — Такие зоны есть в большинстве поездов.



При этом нельзя брать животных, которые могут представлять опасность или дискомфорт для пассажиров: подопытные, имеющие неприятный запах, с беспокойным поведением, ядовитые и прочее. Но от класса обслуживания и дальности следования условия перевозки могут немного меняться.

Кстати, РЖД добавили опцию в свое мобильное приложение. Теперь при покупке билета можно указать кличку и вид своего питомца, чтобы проводник вагона был проинформирован о перевозке животного.

Водитель, притормози

И даже если вы путешествуете с питомцем на личном автомобиле, не забывайте о правилах его перевозки.

— Нужно обеспечить питомцу переноску, кресло или специальные ремни безопасности, — рассказывает «ВМ» зоопсихолог, ветеринарный врач Жанна Кантова. — Важно, чтобы во время поездки животное было безопасно закреплено.



Важно обеспечить хвостатому постоянный доступ к воде. И планируйте путь так, чтобы по дороге можно было остановиться и дать питомцу подышать воздухом.

— Остановки желательно делать каждые два часа. Животному необходимо дать возможность выйти из переноски, размять лапы, прогуляться, поесть и попить воды, — добавляет зоопсихолог.



Также ветврач подчеркивает, что питомца нельзя оставлять одного в машине без надлежащей вентиляции.

— Температура внутри салона в жаркий день поднимается очень быстро, что может привести к тепловому удару или другим серьезным последствиям для любимца, — добавляет Жанна Кантова.



А сделать поездку для питомца менее стрессовой помогут его любимые игрушки или пледы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Манахова, турагент, консультант по путешествиям:

— Компания-перевозчик может гарантировать только посадку животного при соблюдении всех условий оформления документов.

Но на борт самолета или в поезд питомца пропустят только в случае, если их хозяин берет на себя всю ответственность за любимца. Компания не отвечает за телесные повреждения, утрату, задержку в доставке, заболевания или гибель перевозимых животных.



ЧЕК-ЛИСТ

Эксперт по туризму Амалия Акопова рассказала «Вечерней Москве», что может понадобиться питомцу в пути:

нужно взять с собой корм, пару ошейников, на случай, если один порвется, поводок;

также важно, особенно летом, иметь при себе бутылочки с водой или поилки;

в дорогу необходимо взять средства от клещей для животных;

не стоит забывать и о мелочах.

Под рукой должны быть салфетки, шампунь для питомца, мыло для лап, полотенца;

что касается способа перевозки, то самый удобный вариант для автопутешественника — специальное кресло для животных. Оно не сковывает движения, и питомец может спокойно лежать или сидеть. На маркетплейсах оно стоит от 600 рублей.

СОБИРАЕМ ДОКУМЕНТЫ

Перед дорогой желательно поставить в паспорте животного специальный штамп из ветеринарной клиники о выезде из города. Если питомец вдруг заболеет в пути, то у вас будет свидетельство о том, что животное было здорово до поездки.

Если путешествие запланировано по России, то хозяину нужен с собой только ветпаспорт.Однако при выезде за границу, даже если это страны ближнего зарубежья, ситуация немного меняется. Зачастую хозяин обязан предоставить разрешение на ввоз животного в другую страну. Критерии для его оформления у каждого государства могут быть разными, поэтому нужно заранее проверять и уточнять эти детали.