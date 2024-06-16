Эксперт по выживанию рассказал правила безопасного розжига костра

Лето, выезд на природу, шашлычок… Нехитрый приятный способ времяпровождения с отработанными до мелочей действиями. Но это только на первый взгляд. Иногда на ровном месте случаются совершенно непредвиденные и неожиданные, притом довольно пугающие ситуации. Рассказываем, как вернуться целым и невредимым после уикенда или отпуска. Изложенная информация — на основе советов эксперта по выживанию и оказанию первой помощи Эда Халилова.

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Нередко туристы совершенно спокойно разжигают огонь на костровищах, где до них это делали десятки раз другие люди. Как ни странно, именно здесь может поджидать опасность. Истории известны сценарии, когда недобрые и неадекватные люди подкладывали в золу и пепел посторонние предметы вроде обычных батареек или аэрозольных баллончиков. Порой без злого умысла, а просто оставляя среди углей ненужный мусор. Но факт остаётся фактом: всё это может «бахнуть» под воздействием высокой температуры, причинить вред здоровью или как минимум сильно напугать.

Иногда бывают настоящие диверсии. Вот одна из самых экстремальных и шокирующих, о которой поведал Эд Халилов. Злоумышленники снимают слой золы и углей, выкапывают ямку, кладут в неё баллоны монтажной пены, накрывают шифером, посыпают саморезами, гвоздями или стёклами и засыпают это безобразие землей или углями. Ничего не подозревающие туристы разводят костёр. Постепенно «конструкция» нагревается и в один отнюдь не прекрасный момент взрывается, поливая людей горячей пеной и обстреливая саморезами. Увы, такой пример есть.

Отсюда правило: перед розжигом следует проверить костровище (иногда оно представляет собой на первый взгляд безобидную груду мусора) с помощью малой пехотной лопаты или других подручных средств. Разводите огонь только после того, как убедитесь в отсутствии в нем разных предметов. Выбирайте ровную безопасную площадку.

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А вот другой впечатляющий случай от эксперта: костёр пылает, люди вокруг него увлечены трапезой и вдруг происходит сильный взрыв. От костра осталась буквально воронка. Но здесь причина другая — один из участников похода положил в огонь крепко закрытую армейскую фляжку с водой, чтобы вскипятить. В итоге давление внутри ёмкости с грохотом разорвало прочный корпус. К счастью, никто не пострадал. Само собой напрашивается ещё одно правило: учитывайте физику и не кладите в огонь посторонние вещи. Особенно когда не уверены в безопасности своих действий и не представляете, к чему это приведёт. Если группа большая, то рекомендуется проинструктировать ее участников и назначить ответственного за костром.

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Как разводить огонь? Эксперт советует иметь при себе две смотанные изолентой зажигалки в качестве базового инструмента. Есть более простой и очень эффективный способ при помощи специального компактноо газового баллона с горелкой. Не забудьте про нож собирать бересту и смолу с хвойных деревьев — природные материалы существенно ускоряют и упрощают процесс розжига. Альтернативой им является сухой спирт.

При неосторожном или неумелом обращении с топором (особенно с короткой ручкой) можно нарубить не только дрова, а заодно и конечности. Эксперт рекомендует работать, стоя на коленях. В таком положении инструмент с коротким топорищем менее травмоопасен, поскольку вы скорее рубанете по земле, чем по ноге.

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На посошок несколько важных советов. Первое: нежелательно находиться рядом с человеком, который работает топором. Второе: уделите особое внимание подготовке дров. Для этих целей хорошо подойдет сухое дерево. Сырая древесина иногда доводит людей до отчаяния и глупостей. Известны истории, когда её пытались разжечь, плеснув бензин. Думаем, не стоит описывать, что может произойти.

Третье: крутой лайфхак! Возите с собой так называемую шайбу, простое и абсолютно гениальное приспособление. Суть металлическую коробку с крышкой от чая или кофе, внутри которой находятся вертикально установленные обычные свечи. Шайба пригодится вам не только на отдыхе, но и в экстремальной ситуации, когда речь идёт о выживании. Чтобы согреть руки или разжечь костёр порой достаточно пламени одной свечи. При необходимости зажгите все и фактически получите переносной костёр. Потушить его проще простого – закройте шайбу крышкой и перекройте доступ кислорода.