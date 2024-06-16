Эксперт по выживанию рассказал правила безопасного розжига костра

Автотуристам на заметку: как не погибнуть при розжиге костра
Лето, выезд на природу, шашлычок… Нехитрый приятный способ времяпровождения с отработанными до мелочей действиями. Но это только на первый взгляд. Иногда на ровном месте случаются совершенно непредвиденные и неожиданные, притом довольно пугающие ситуации. Рассказываем, как вернуться целым и невредимым после уикенда или отпуска. Изложенная информация — на основе советов эксперта по выживанию и оказанию первой помощи Эда Халилова.
Нередко туристы совершенно спокойно разжигают огонь на костровищах, где до них это делали десятки раз другие люди. Как ни странно, именно здесь может поджидать опасность. Истории известны сценарии, когда недобрые и неадекватные люди подкладывали в золу и пепел посторонние предметы вроде обычных батареек или аэрозольных баллончиков. Порой без злого умысла, а просто оставляя среди углей ненужный мусор. Но факт остаётся фактом: всё это может «бахнуть» под воздействием высокой температуры, причинить вред здоровью или как минимум сильно напугать.
Иногда бывают настоящие диверсии. Вот одна из самых экстремальных и шокирующих, о которой поведал Эд Халилов. Злоумышленники снимают слой золы и углей, выкапывают ямку, кладут в неё баллоны монтажной пены, накрывают шифером, посыпают саморезами, гвоздями или стёклами и засыпают это безобразие землей или углями. Ничего не подозревающие туристы разводят костёр. Постепенно «конструкция» нагревается и в один отнюдь не прекрасный момент взрывается, поливая людей горячей пеной и обстреливая саморезами. Увы, такой пример есть.
Отсюда правило: перед розжигом следует проверить костровище (иногда оно представляет собой на первый взгляд безобидную груду мусора) с помощью малой пехотной лопаты или других подручных средств. Разводите огонь только после того, как убедитесь в отсутствии в нем разных предметов. Выбирайте ровную безопасную площадку.
А вот другой впечатляющий случай от эксперта: костёр пылает, люди вокруг него увлечены трапезой и вдруг происходит сильный взрыв. От костра осталась буквально воронка. Но здесь причина другая — один из участников похода положил в огонь крепко закрытую армейскую фляжку с водой, чтобы вскипятить. В итоге давление внутри ёмкости с грохотом разорвало прочный корпус. К счастью, никто не пострадал. Само собой напрашивается ещё одно правило: учитывайте физику и не кладите в огонь посторонние вещи. Особенно когда не уверены в безопасности своих действий и не представляете, к чему это приведёт. Если группа большая, то рекомендуется проинструктировать ее участников и назначить ответственного за костром.
Как разводить огонь? Эксперт советует иметь при себе две смотанные изолентой зажигалки в качестве базового инструмента. Есть более простой и очень эффективный способ при помощи специального компактноо газового баллона с горелкой. Не забудьте про нож собирать бересту и смолу с хвойных деревьев — природные материалы существенно ускоряют и упрощают процесс розжига. Альтернативой им является сухой спирт.
При неосторожном или неумелом обращении с топором (особенно с короткой ручкой) можно нарубить не только дрова, а заодно и конечности. Эксперт рекомендует работать, стоя на коленях. В таком положении инструмент с коротким топорищем менее травмоопасен, поскольку вы скорее рубанете по земле, чем по ноге.
На посошок несколько важных советов. Первое: нежелательно находиться рядом с человеком, который работает топором. Второе: уделите особое внимание подготовке дров. Для этих целей хорошо подойдет сухое дерево. Сырая древесина иногда доводит людей до отчаяния и глупостей. Известны истории, когда её пытались разжечь, плеснув бензин. Думаем, не стоит описывать, что может произойти.
Третье: крутой лайфхак! Возите с собой так называемую шайбу, простое и абсолютно гениальное приспособление. Суть металлическую коробку с крышкой от чая или кофе, внутри которой находятся вертикально установленные обычные свечи. Шайба пригодится вам не только на отдыхе, но и в экстремальной ситуации, когда речь идёт о выживании. Чтобы согреть руки или разжечь костёр порой достаточно пламени одной свечи. При необходимости зажгите все и фактически получите переносной костёр. Потушить его проще простого – закройте шайбу крышкой и перекройте доступ кислорода.