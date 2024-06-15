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Яркая одежда, компас и телефон: поисковики рассказали, что взять с собой в лес

Первое, о чем следует помнить: в лесу важно быть заметным. В этом поможет яркая цветная одежда, которую видно издалека.

Поисковики рассказали, что взять с собой в лес
© РИА Новости

Второе правило: выходить из дома в лес нужно только с полностью заряженным телефоном, даже если вы собираетесь провести на природе всего пару часов. Хорошей идеей будет положить в рюкзак пауэрбанк.

Также нужно взять все таблетки, которые человек принимает регулярно, воду и перекус.

Поисковики рекомендуют положить в сумку компас, даже если вы не умеете им пользоваться: специалисты по телефону сориентируют и подробно объяснят, как управиться с устройством.

Очень важно перед уходом сообщить родным, куда вы направляетесь и сколько времени там пробудете. Так родственники смогут быстрее начать поиски, если что-то пойдет не так.

- Запомните: нет никакого правила трех дней. Нужно сообщать о пропаже человека незамедлительно по телефону 112 или на горячую линию отряда "ЛизаАлерт": 8 (800) 700-54-52, - сообщили поисковики.
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