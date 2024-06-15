Яркая одежда, компас и телефон: поисковики рассказали, что взять с собой в лес
Первое, о чем следует помнить: в лесу важно быть заметным. В этом поможет яркая цветная одежда, которую видно издалека.
Второе правило: выходить из дома в лес нужно только с полностью заряженным телефоном, даже если вы собираетесь провести на природе всего пару часов. Хорошей идеей будет положить в рюкзак пауэрбанк.
Также нужно взять все таблетки, которые человек принимает регулярно, воду и перекус.
Поисковики рекомендуют положить в сумку компас, даже если вы не умеете им пользоваться: специалисты по телефону сориентируют и подробно объяснят, как управиться с устройством.
Очень важно перед уходом сообщить родным, куда вы направляетесь и сколько времени там пробудете. Так родственники смогут быстрее начать поиски, если что-то пойдет не так.
- Запомните: нет никакого правила трех дней. Нужно сообщать о пропаже человека незамедлительно по телефону 112 или на горячую линию отряда "ЛизаАлерт": 8 (800) 700-54-52, - сообщили поисковики.