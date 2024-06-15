Москвичам посоветовали брать отпуск минимум раз в сезон

Короткий отпуск раз в сезон положительно влияет на психическое здоровье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала заместитель заведующего кафедрой общей психологии Московского института психоанализа, руководитель студенческого научного сообщества, кандидат психологических наук Мария Шестова.

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По ее словам, «средний» отпуск действительно улучшает благополучие, однако эффект при этом маленький, этот отпуск не влияет на общее ощущение удовлетворенностью жизнью. Между тем увеличение продолжительности отпуска не приводит еще к большим показателям благополучия. Исследователи также отмечают, что спустя неделю после возвращения к работе ощущение благополучия снижается до прежнего уровня.

«С учетом этого лучше планировать и регулярно брать короткие отпуска в течение всего года. То естьстандартный отпуск в 28 дней лучше разбить по семь дней на четыре сезона», — порекомендовала специалист.



По ее словам, даже путешествие в выходные может помочь восстановиться после рабочего стресса. В то же время лучше планировать короткие поездки с друзьями и семьей, так будет больше позитивных эмоций.

Ранее стало известно, что для большинства опрошенных россиян (81 процент) идеальная продолжительность отпуска составляет две недели. Каждый десятый (10 процентов) выбирает 10 дней, а 5 процентов — неделю.