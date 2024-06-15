Правила безопасного отдыха у воды

В первую очередь эксперты областного Минздрава призвали не купаться в необорудованных местах. На дне водоемов у "диких" пляжей могут быть ямы и опасные предметы. В официальных зонах отдыха дно проверяют водолазы.

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Нырять в незнакомых местах - и вовсе смертельно опасно. Велик риск тяжелого повреждения позвоночника. Есть даже специальное название - "травма ныряльщика". На безопасном пляже надо учитывать температуру воды.

Несмотря на жару, водоем может не прогреться. В результате легко получить переохлаждение. Эксперты напомнили об опасности купания в нетрезвом виде. Практически все случаи, когда утонул взрослый человек, связаны с употреблением алкоголя. Очень важный момент: следует постоянно наблюдать за ребенком во время купания.

Также в Минздраве дали разъяснения, как заметить утопающего. По словам экспертов, в большинстве случаев тонущий человек не может кричать и махать руками.

А вот по таким признакам можно определить того, кто идет ко дну: - вертикальное положение тела в воде; - неестественно запрокинутая голова; - открытый рот; - остекленевший взгляд; - периодическое погружение под воду; - отсутствие горизонтального движения, то есть нахождение в одной точке. При этом на спасение тонущего человека есть не более одной минуты.

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