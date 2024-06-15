В каком месяце выгоднее уйти в отпуск

Выгоднее всего отпуск брать в те месяцы, когда больше всего рабочих дней, рассказали "РГ" эксперты. Например, в 2024 году это июль (23 рабочих дня), август (22 рабочих дня) и октябрь (23 рабочих дня).

© Российская Газета

Дело в том, что для подсчета зарплаты считают рабочие дни, а для расчета отпускных - календарные дни и средний дневной заработок, говорит управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина. Чем больше в месяце рабочих дней, тем меньше стоимость одного рабочего дня, а значит, человек потеряет меньше, если уйдет в отпуск в этом месяце, пояснила она.

Например, если зарплата работника 50 тысяч рублей, то стоимость одного рабочего дня в июле составит 2174 рубля, а один рабочий день в августе будет стоить уже 2273 рубля.

Чтобы посчитать отпускные, сначала средний заработок за год делят на число отработанных месяцев и на среднемесячное число календарных дней (29,3), получают средний дневной заработок, который умножается на число дней отпуска.

Для примера возьмем также зарплату в 50 тысяч рублей и двухнедельный отпуск. Доход за год составит 600 тысяч рублей, делим его на 12, затем - на 29,3. В итоге средний дневной заработок для расчета отпускных равен 1706,5 рублей. В итоге отпускные за 14 дней составят 23 тысячи 891 рублей.

Исходя из этого правила, самые невыгодные отпуска в январе и мае, на втором месте - февраль, март, июнь и ноябрь, в которых по одному лишнему выходному, подчеркнула ведущий эксперт по аутсорсингу персонала компании "Ваш кадровый ресурс" Елена Корецкая.

И если человек планирует взять отпуск в эти месяцы, то он так или иначе потеряет в доходах, отмечает она. Чтобы сгладить финансовую потерю, эксперт советует пожертвовать парой дополнительных дней отпуска. Например, если вы хотите отдохнуть 7 дней, то следует написать заявление на отпуск не с понедельника по пятницу включительно, а с понедельника по воскресенье, так вы получите отпускные за выходные, но при этом израсходуете два дня отпуска. Если лишних выходных в месяце нет, то оптимально взять отпуск так, чтобы были рабочие дни и в первой половине месяца, и во второй, тогда вы кроме отпускных получите выплаты зарплаты и в первую, и во вторую половину месяца. Если же вы возьмете отпуск, например, с 1 по 15 число включительно, то зарплату за первую половину месяца вам не начислят.