Как не попасться на уловки курортных мошенников

Отдыхающим на курортах россиянам следует сохранять бдительность. В летний туристический сезон мошенники активно пользуются расслабленностью людей и используют большое количество схем обмана. Об этом рассказал Общественной Службе Новостей кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов.

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Первое, что входит в зону риска, по словам эксперта, – это бронирование отелей. Мошенники создают сайты-зеркала, которые якобы позволяют делать брони номеров. Однако при заселении в указанный на таком сайте отель оказывается, что номер не оплачен.

«При бронировании необходимо убедиться, что вы общаетесь с проверенным туроператором, либо с представителем данного отеля. При выезде из своего региона желательно все-таки прозвонить в этот отель напрямую и попросить подтверждения брони», – подчеркнул юрист.



Еще один распространенный способ обмана – завышения цен на дополнительные услуги, от такси и экскурсий до еды в ресторанах. Поэтому, чтобы не переплачивать, лучше заранее провести мониторинг на адекватность цен рынку. Карабанов добавил, что иногда оплаченные услуги, например экскурсии, могут и не оказать вовсе. Обезопасить себя поможет сотрудничество с проверенными туроператорами и агентами.

Отдельного внимания заслуживает оплата различных прокатных средств, в том числе велосипедов, самокатов и автотранспорта. При возвращении мошенники обычно находят на них повреждения и списывают деньги за необоснованный ремонт. Чтобы этого избежать, необходимо самостоятельно зафиксировать состояние транспортного средства, перед тем как взять его в аренду, пояснил специалист.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана россиян с помощью электронной почты. Жертве направляют письмо якобы от сервиса «Госуслуги». Эксперты напомнили, что «Госуслуги» проводят работы, связанные с компрометацией аккаунта, только после обращения пользователя.