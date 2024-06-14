Одно простое правило, как не привезти с собой клопов из отпуска

От номера с клопами никто не застрахован: так, к примеру, в США, по данным Национальной ассоциации по борьбе с вредителями, 68% отелей и мотелей заражены этими насекомыми. Все чаще путешественники сообщают, что столкнулись со схожей проблемой в европейских отелях. К счастью, есть способ минимизировать риск возвращения домой с новыми питомцами-кровопийцами.

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«Многие из вас полностью раскладывают одежду из чемодана в комод в отеле? Гостиничные комоды, особенно те, которые сделаны из дерева или имеют стыки и щели, подвержены риску заражения клопами», — объяснил в личном блоге в TikTok доктор Джейсон Сингх.



Эксперт добавил, что все чаще клопы размножаются в нетрадиционных для них местах — в комодах, электрических розетках и рамах для картин в гостиничных номерах.

Поэтому врач не советует хранить вещи так, чтобы они соприкасались с мебелью, лучше всего — в чемодане. А если достать одежду из багажа все же необходимо — оптимальным вариантом будет развесить ее на плечиках. Поделился эксперт и оригинальным способом проверить матрац на наличие насекомых: для этого он предлагает поднести фен к швам. Клопы почувствуют тепло и дадут о себе знать.